4 وفيات و7 مصابين.. ارتفاع ضحايا سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف في أسيوط
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
برلمان

منع البيع أو التعاقد.. الدستور يضع ضوابط صارمة لنواب البرلمان 2025

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

نص الدستور المصري على مجموعة من المحظورات التي يجب أن يلتزم بها أعضاء مجلس النواب طوال مدة عضويتهم، بهدف ترسيخ الشفافية ومنع تضارب المصالح أو استغلال النفوذ.

وفقًا لـ المادة 109 من الدستور، يُحظر على النائب – سواء مباشرة أو بالواسطة – أن يشتري أو يستأجر أو يؤجر أو يبيع أو يبرم عقودًا مع الدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويُعتبر أيٌ من هذه التصرفات باطلاً بحكم القانون إذا تم تنفيذه. 

إقرار ذمة مالية عند توليه العضوية

يُلزم الدستور كل عضو بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه العضوية، وعند نهاية كل عام، وعند مغادرتها، كما تُؤول ملكية أي هدية عينية أو نقدية تلقاها بمناسبة المنصب أو أثناءه إلى الخزانة العامة للدولة.

تأتي هذه الضوابط ضمن الجهود التشريعية والدستورية لسد الثغرات التي قد تُستغل ضد مبدأ النزاهة البرلمانية، وضمان ألا يكون أي نائب طرفًا في عقود الدولة، مع تعزيز الرقابة على أموال النواب وسلوكهم.

الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس النواب 2025

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد اعلنت الجدول الزمني الكامل لانتخابات البرلمان2025 والتي ستُجرى على مرحلتين تشملان محافظات الجمهورية كافة، وسط استعدادات مكثفة لضمان الشفافية والنزاهة، والتزام إعلامي صارم بضوابط التغطية، في خطوة تفتح الباب أمام استحقاق ديمقراطي جديد.

ووفقًا للجدول، يفتح باب الترشح من 8 إلى 15 أكتوبر 2025، على أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وفى الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة في 18 نوفمبر، تليها جولة الإعادة مطلع ديسمبر، وتجرى المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية في 25 ديسمبر بعد جولة الإعادة.

الدستور نواب البرلمان 2025 منع البيع التعاقد

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

