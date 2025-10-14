قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم لطلاب أولى ثانوي : اهتموا بمواد الدين والتاريخ واللغة العربية
تخصيص أراضٍ سكنية بالقرعة الـ19 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الكونغ فو يشارك في بطولة العالم للأساليب التقليدية بـ28 لاعبًا ولاعبة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

غادرت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو مطار القاهرة متجهة إلى الصين، للمشاركة في بطولة العالم العاشرة للأساليب التقليدية، والتي تقام خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر 2025.

يشارك المنتخب المصري في البطولة بعدد 28 لاعبًا ولاعبة، ويرأس البعثة اللواء محمد محيي الدين أبو زيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الإداري والفني كلا من الدكتور أحمد البكاتوشي إداري البعثة، والكابتن عمرو محي المدرب العام، والمدرب نصر سالم والمدرب كابتن محمد البلشي.

وغادرت بعثة المنتخب المصري للوشو كونغ فو على مجموعتين الأولى مساء الاثنين والثانية اليوم الثلاثاء، لتصل إلى الصين استعدادا لانطلاق منافسات بطولة العالم في نسختها العاشرة.

أكد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، أن مشاركة المنتخب في هذه البطولة العالمية تأتي في إطار خطة الاتحاد لتطوير اللعبة ورفع كفاءة اللاعبين فنيا وبدنيا، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى دائما لتوفير أفضل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية في جميع المراحل.

قال شريف مصطفى: «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، خاصة أن البطولة تضم نخبة من أفضل لاعبي الووشو كونغ فو على مستوى القارات ونثق تماما في قدرات لاعبينا وجهازنا الفني، ولدينا طموح قوي لتحقيق ميداليات تليق باسم مصر».

أضاف: «المنتخب يضم مزيجا من العناصر الشابة والخبرات، وهو ما يمنحنا تنوعا فنيا كبيرا كما نعتبر هذه المشاركة محطة مهمة في إعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة».

تابع رئيس الاتحاد: «نولي اهتماما خاصا بالأساليب التقليدية لأنها تمثل روح اللعبة وجذورها التاريخية، ونهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مصر في هذا النوع من المنافسات على الساحة الدولية».

اختتم شريف مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد يواصل العمل وفق استراتيجية طويلة المدى لتوسيع قاعدة الممارسين في مصر، ونشر رياضة الووشو كونغ فو في جميع المحافظات، مؤكدا أن دعم وزارة الشباب والرياضة المستمر يمثل حافزا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات.

المنتخب المصري للووشو كونغ فو مطار القاهرة الصين بطولة العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

فولفو
فولفو
فولفو

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
ختام الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومى للياقة البدنية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو
توكتوك دايهاتسو

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته
علامات خطيرة تدل على تحول الحموضة إلى مرض يجب معالجته

فيديو

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد