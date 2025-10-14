منتخب الكونغ فو يشارك في بطولة العالم للأساليب التقليدية بـ28 لاعبًا ولاعبة

غادرت بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو مطار القاهرة متجهة إلى الصين، للمشاركة في بطولة العالم العاشرة للأساليب التقليدية، والتي تقام خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر 2025.

يشارك المنتخب المصري في البطولة بعدد 28 لاعبًا ولاعبة، ويرأس البعثة اللواء محمد محيي الدين أبو زيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الإداري والفني كلا من الدكتور أحمد البكاتوشي إداري البعثة، والكابتن عمرو محي المدرب العام، والمدرب نصر سالم والمدرب كابتن محمد البلشي.

وغادرت بعثة المنتخب المصري للوشو كونغ فو على مجموعتين الأولى مساء الاثنين والثانية اليوم الثلاثاء، لتصل إلى الصين استعدادا لانطلاق منافسات بطولة العالم في نسختها العاشرة.

أكد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، أن مشاركة المنتخب في هذه البطولة العالمية تأتي في إطار خطة الاتحاد لتطوير اللعبة ورفع كفاءة اللاعبين فنيا وبدنيا، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى دائما لتوفير أفضل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية في جميع المراحل.

قال شريف مصطفى: «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، خاصة أن البطولة تضم نخبة من أفضل لاعبي الووشو كونغ فو على مستوى القارات ونثق تماما في قدرات لاعبينا وجهازنا الفني، ولدينا طموح قوي لتحقيق ميداليات تليق باسم مصر».

أضاف: «المنتخب يضم مزيجا من العناصر الشابة والخبرات، وهو ما يمنحنا تنوعا فنيا كبيرا كما نعتبر هذه المشاركة محطة مهمة في إعداد اللاعبين للاستحقاقات المقبلة».

تابع رئيس الاتحاد: «نولي اهتماما خاصا بالأساليب التقليدية لأنها تمثل روح اللعبة وجذورها التاريخية، ونهدف من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة مصر في هذا النوع من المنافسات على الساحة الدولية».

اختتم شريف مصطفى تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد يواصل العمل وفق استراتيجية طويلة المدى لتوسيع قاعدة الممارسين في مصر، ونشر رياضة الووشو كونغ فو في جميع المحافظات، مؤكدا أن دعم وزارة الشباب والرياضة المستمر يمثل حافزا قويا لتحقيق المزيد من الإنجازات.