الضرائب: خطوات ملموسة لإزالة التحديات الضريبية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تحركاً إيجابياً وملموساً على أرض الواقع لإزالة التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية ومجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد تطوراً واضحاً في كفاءة الأداء المؤسسي والتحول الرقمي الذي تنفذه المصلحة ضمن خطة الدولة لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وأوضحت عبد العال، خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية اليوم الثلاثاء، أن المصلحة تعمل وفق نهج تشاركي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، من خلال الحوار الدائم مع مجتمع الأعمال والجهات المهنية، مؤكدة أن الهدف المشترك هو بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة تحقق استقرار بيئة الأعمال وتدعم الاستثمار.

وأضافت أن مصلحة الضرائب نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الرقمية الكبرى، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والتي ساهمت في رفع كفاءة التحصيل وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تمثل بداية حقيقية نحو منظومة أكثر دقة وفاعلية تعتمد على البيانات والمخاطر وليس على التقديرات الجزافية.

وأكدت عبد العال، أن التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني الاقتصادي، مثل جمعيات رجال الأعمال والمحاسبين القانونيين، كان له أثر مباشر في نجاح المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، مؤكدة استمرار هذا النهج في المرحلة المقبلة لتعزيز الشفافية وتحقيق مبدأ الشراكة بين المصلحة والممولين.