الشباب والرياضة تكثف حملتها الرقابية للتأكد من مدى كفاءة وفعالية هيئاتها بالإسكندرية

تواصل وزارة الشباب والرياضة ، القيام بالمتابعة المستمرة والتفتيش المالي والإداري لكافة الهيئات التابعة لها ، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، لتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد ، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

وفي يومها الثاني واصلت اللجنة اعمالها بالتفتيش المالي والإداري بمحافظة الإسكندرية وصولاً لــ ( مركز التنمية الشبابية بأبي قير - مركز شباب طوسون - مركز شباب النصر - مركز التنمية الشبابية بالعامرية - مركز شباب المطار - مركز شباب خورشيد - مركز شباب السيوف 2)

وكانت اللجنة قد قامت خلال يومها الأول بفحص ( مركز شباب الحرية - مركز شباب سموحة - مركز التنمية الشبابية البحري بالأنفوشي).

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة للتأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تلتزم مديريات الشباب والرياضة بتنفيذها بالمحافظات ، وما يتطلبه من فحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

وإنطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.