أبرز الأسماء على قائمة غرب الدلتا لخوض انتخابات النواب 2025

تستعد القائمة الوطنية "من أجل مصر" لتقديم بأوراق ترشحها لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، لتبدأ بذلك أولى مراحل المنافسة البرلمانية المقبلة،.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع صدى البلد أبرز الأسماء التي ستكون على رأس قائمة غرب الدلتا والتي تضم 40 مقعدًا بحسب قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر.

وفقا لمصادر، فإن حزب مستقبل وطن سيدفع بكلا من الدكتور محمد زين واللواء حسام الصيرفي والدكتور أشرف حاتم وساره النحاس ونيفين الكاتب وفايزة صالح ومارينا عطا الله ومحمود الشعراوي.

كما سيدفع الحزوب بالنائب السابق أشرف رشاد عثمان. كما تشمل القائمة أيضًا شيرين عيسى حامد عليش التي كانت نائبة عن القائمة في الدورة السابقة، وسحر طلعت مصطفى النائبة الحالية، وعبير قرني، وإيناس بخيت عوض عطية.

ومن حزب حماة الوطن سوف يترشح كلا من محمد السيد محمد مجاهد أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، ورانيا محمد صلاح الدين السبكي أمينة المرأة بالحزب.

ويأتي الجبهة الوطنية ثالثا من حيث عدد المقاعد في غرب الدلتا حيث يخوض المنافسة بعادل الكاشف ومحمد الكاشف، إلى جانب دينا هلالي نائبة مجلس الشيوخ.

فيما يرشح حزب الشعب الجمهوري إسماعيل موسى إسماعيل حسن، وحزب العدل أحمد ناصر سيد عيد ومروة حسين علي محمد.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.