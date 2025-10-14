قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أبرز الأسماء على قائمة غرب الدلتا لخوض انتخابات النواب 2025

تستعد  القائمة الوطنية "من أجل مصر" لتقديم بأوراق ترشحها لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، لتبدأ بذلك أولى مراحل المنافسة البرلمانية المقبلة،.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع صدى البلد  أبرز الأسماء التي ستكون على رأس قائمة غرب الدلتا والتي تضم 40 مقعدًا بحسب قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر.

وفقا لمصادر، فإن حزب مستقبل وطن سيدفع بكلا من الدكتور محمد زين واللواء حسام الصيرفي والدكتور أشرف حاتم وساره النحاس ونيفين الكاتب وفايزة صالح ومارينا عطا الله ومحمود الشعراوي.

كما سيدفع الحزوب بالنائب السابق أشرف رشاد عثمان. كما تشمل القائمة أيضًا شيرين عيسى حامد عليش التي كانت نائبة عن القائمة في الدورة السابقة، وسحر طلعت مصطفى النائبة الحالية، وعبير قرني، وإيناس بخيت عوض عطية.

ومن حزب حماة الوطن  سوف يترشح كلا من محمد السيد محمد مجاهد أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية، ورانيا محمد صلاح الدين السبكي أمينة المرأة بالحزب.

ويأتي الجبهة الوطنية ثالثا من حيث عدد المقاعد في غرب الدلتا حيث يخوض المنافسة بعادل الكاشف ومحمد الكاشف، إلى جانب دينا هلالي نائبة مجلس الشيوخ.

فيما يرشح حزب الشعب الجمهوري إسماعيل موسى إسماعيل حسن، وحزب العدل أحمد ناصر سيد عيد ومروة حسين علي محمد.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

