لأول مرة.. علاء مرسي يكشف سرا عن أشهر الإفيهات له في السينما| خاص (فيديو)

كشف علاء مرسي لأول مرة مفاجأة في المشهد في فيلم ميدو مشاكل الشهير "الصوت الصوت" قائلا: "المشهد الشهير مع الصوت الصوت في فيلم ميدو مشاكل لحد دلوقتي والناس بتعمله كثير علي التيك توك كان في ارتجال كثير جدا و احنا بنصور المشهد، الحمد لله نال اعجاب الجمهور و لسة الناس بتكلمني عليه لحد النهاردة الحمد لله.

و أضاف علاء مرسي مازح قائلاً المشهد شبهي لاني لا أحب الصوت العالي.

و تابع علاء مرسي الافيهات في فيلم عندليب الدقي ماما حلوة ارتجال و شخصية حدوته في الارموطي كل الافيهات ارتجال.

يذكر أن تألق الفنان علاء مرسي في مسلسل أولاد الشمس في رمضان 2025.



المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبدالسلام، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة وفرح يوسف ومريم الجندى وعايدة فهمي ومعتز هشام وفليكس.

