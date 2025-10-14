سابت المفتاح فيها.. سقوط سارق سيارة سيدة بالدقي

ألقى ضباط مباحث الجيزة، القبض على المتهم بسرقة سيارة سيدة في الدقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة، أفادت فيه أن سيارتها تعرضت للسرقة بالدقي، حيث تركت المفتاح داخلها، لشراء بعض الاحتياجات من سوبر ماركت، وفوجئت باستيلاء شخص عليها والهرب.

توصلت التحريات، إلى هوية المتهم بسرقة السيارة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وأرشد عن السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.