قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد| حارس بلجيكا يحاول الإمساك بفأر على أرض ملعب مواجهة ويلز

تيبو كورتوا
تيبو كورتوا
يسري غازي

شهدت مباراة منتخب بلجيكا ونظيره منتخب ويلز التي جمعت بينهما ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك والتي انتهت بفوز بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين واقعة طريفة.

الواقعة الطريفة التي شهدتها مباراة منتخب بلجيكا ونظيره منتخب ويلز بتصفيات أوروبا المؤهلة لـ مونديال 2026 عندما اقتحم فأر أرضية ملعب كارديف في الدقيقة السادسة والستين من الشوط الثاني ما اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتًا وسط دهشة اللاعبين والجماهير.

وظهر الفأر فجأة في منطقة وسط الملعب، وركض بسرعة بين اللاعبين، في محاولة من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للإمساك به من دون جدوى.


وتدخل لاحقًا المهاجم الويلزي برينان جونسون لمطاردته ودفعه إلى خارج الملعب بمساعدة بعض أعضاء الطاقم الفني في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا في مدرجات ملعب كارديف حيث علت صيحات الضحك والتصفيق مع كل حركة للفأر.

وسائل الإعلام الأوروبية التقطت الحدث سريعًا ووصفته بعدة عناوين ساخرة، إذ كتبت بعض الصحف أن المباراة شهدت "مقاطعة من الطراز الفأري"، فيما رأت أخرى أن دخول الحيوان الصغير إلى أرض الملعب أضفى لحظة خفيفة الظل في مواجهة كانت حماسية ومتوترة.

موقع إنجليزي نشر مقطعًا للحظة دخول الفأر وأشار إلى أنها قد تكون اللقطة الأغرب في هذه الجولة من التصفيات بينما تناولت صحف بلجيكية الحادثة باعتبارها موقفًا ساعد الجماهير على كسر التوتر في مباراة مصيرية.

ولم يحتاج الحكم سوى لدقيقة تقريبًا لاستئناف اللعب بعد إخراج الفأر، إذ عادت الكرة إلى التحرك سريعًا وكأن شيئًا لم يكن. 

لكن الواقعة كانت كافية لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلت جماهير ويلز وبلجيكا الصور والمقاطع الساخرة، وربط البعض ما حدث بطقوس الملاعب القديمة حين كانت الحيوانات تدخل الملاعب المفتوحة.
 

بلجيكا تهزم ويلز برباعية 


انتهت المباراة بفوز المنتخب البلجيكي بنتيجة 4-2، بعد أن قلب تأخره أمام الجماهير الويلزية في كارديف.

وتقدم أصحاب الأرض أولًا عبر جو رودون، لكن بلجيكا ردت بقوة وأحرزت أربعة أهداف متتالية قبل أن يقلص ويلز الفارق في اللحظات الأخيرة.

وبهذا الفوز، عزز المنتخب البلجيكي موقعه في صدارة المجموعة العاشرة، بينما ازدادت معاناة ويلز في سعيها لحجز بطاقة العبور إلى مونديال 2026، في مباراة ستبقى عالقة في الأذهان ليس فقط لأهميتها التنافسية، بل أيضًا بسبب الفأر الذي سرق الأضواء في لحظة مفاجئة.

ويُقام نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026 بمشاركة 55 منتخبًا موزعة على 10 مجموعات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني ومعهم منتخبات من دوري الأمم ملحقًا لتحديد المقاعد الثلاثة المتبقية، ليبلغ العدد الإجمالي للممثلين الأوروبيين 13 منتخبًا.

بلجيكا ويلز تصفيات أوروبا تيبوا كورتوا مونديال 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

ترشيحاتنا

تعزيز الاقتصاد الدائري في مصر

وزارة البيئة بالشراكة مع القطاع الخاص يطلقون أول حملة جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة تحت شعار دور العلبة تدورلك

جانب من اللقاء الحواري

القومي لحقوق الإنسان يناقش ورقة سياسات بشأن الكوتا وتمكين المرأة

افضل شهادات الاستثمار بالبنك الاهلي

أفضل شهادات الاستثمار بالبنك الأهلي

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد