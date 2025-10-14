شاهد| حارس بلجيكا يحاول الإمساك بفأر على أرض ملعب مواجهة ويلز

شهدت مباراة منتخب بلجيكا ونظيره منتخب ويلز التي جمعت بينهما ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك والتي انتهت بفوز بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين واقعة طريفة.



الواقعة الطريفة التي شهدتها مباراة منتخب بلجيكا ونظيره منتخب ويلز بتصفيات أوروبا المؤهلة لـ مونديال 2026 عندما اقتحم فأر أرضية ملعب كارديف في الدقيقة السادسة والستين من الشوط الثاني ما اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتًا وسط دهشة اللاعبين والجماهير.



وظهر الفأر فجأة في منطقة وسط الملعب، وركض بسرعة بين اللاعبين، في محاولة من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للإمساك به من دون جدوى.





وتدخل لاحقًا المهاجم الويلزي برينان جونسون لمطاردته ودفعه إلى خارج الملعب بمساعدة بعض أعضاء الطاقم الفني في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا في مدرجات ملعب كارديف حيث علت صيحات الضحك والتصفيق مع كل حركة للفأر.



وسائل الإعلام الأوروبية التقطت الحدث سريعًا ووصفته بعدة عناوين ساخرة، إذ كتبت بعض الصحف أن المباراة شهدت "مقاطعة من الطراز الفأري"، فيما رأت أخرى أن دخول الحيوان الصغير إلى أرض الملعب أضفى لحظة خفيفة الظل في مواجهة كانت حماسية ومتوترة.



موقع إنجليزي نشر مقطعًا للحظة دخول الفأر وأشار إلى أنها قد تكون اللقطة الأغرب في هذه الجولة من التصفيات بينما تناولت صحف بلجيكية الحادثة باعتبارها موقفًا ساعد الجماهير على كسر التوتر في مباراة مصيرية.



ولم يحتاج الحكم سوى لدقيقة تقريبًا لاستئناف اللعب بعد إخراج الفأر، إذ عادت الكرة إلى التحرك سريعًا وكأن شيئًا لم يكن.



لكن الواقعة كانت كافية لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلت جماهير ويلز وبلجيكا الصور والمقاطع الساخرة، وربط البعض ما حدث بطقوس الملاعب القديمة حين كانت الحيوانات تدخل الملاعب المفتوحة.



بلجيكا تهزم ويلز برباعية



انتهت المباراة بفوز المنتخب البلجيكي بنتيجة 4-2، بعد أن قلب تأخره أمام الجماهير الويلزية في كارديف.



وتقدم أصحاب الأرض أولًا عبر جو رودون، لكن بلجيكا ردت بقوة وأحرزت أربعة أهداف متتالية قبل أن يقلص ويلز الفارق في اللحظات الأخيرة.



وبهذا الفوز، عزز المنتخب البلجيكي موقعه في صدارة المجموعة العاشرة، بينما ازدادت معاناة ويلز في سعيها لحجز بطاقة العبور إلى مونديال 2026، في مباراة ستبقى عالقة في الأذهان ليس فقط لأهميتها التنافسية، بل أيضًا بسبب الفأر الذي سرق الأضواء في لحظة مفاجئة.



ويُقام نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026 بمشاركة 55 منتخبًا موزعة على 10 مجموعات، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني ومعهم منتخبات من دوري الأمم ملحقًا لتحديد المقاعد الثلاثة المتبقية، ليبلغ العدد الإجمالي للممثلين الأوروبيين 13 منتخبًا.