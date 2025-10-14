قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
ربنا يكفينا شره.. خالد الجندي: احذروا من الجاهل الذي لا يعلم أنه جاهل
4 عبادات صالحة تعادل قيام الليل.. اغتنم فضلها ولا تفوت ثوابها
مصر تدعو إلى تعافي غزة| الرئيس السيسي يؤكد ضرورة البناء بعد الحرب.. ومؤتمر لإعادة الإعمار خلال أيام
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فخور بـ أبنائي| زين الدين زيدان يروي تفاصيل جذوره الجزائرية ومشواره الكروي

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
يسري عازي

أعرب زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية والمدرب السابق لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني عن فخره بجذوره الجزائرية، واستعاد ذكريات طفولته في شوارع مارسيليا.

وقال زيدان في تصريحات تليفزيونية: تعلمت كرة القدم في شوارع مارسيليا وكنت من مشجعي النادي هناك ووالداي قدما من الجزائر للعمل في فرنسا وكانت الحياة صعبة لكننا كبرنا على القيم والعمل الجاد.

وأضاف زين الدين زيدان: أنا فخور بأبنائي لأنهم أشخاص طيبون قبل أن يكونوا لاعبين وهذا أهم شيء بالنسبة لي.

كما أشاد زيدان بزميله أليساندرو ديل بييرو نجم منتخب الآتزوري واصفا إياه بأنه أحد أفضل اللاعبين في إيطاليا، مؤكدًا أنه كان محظوظا باللعب إلى جانبه.اعتزال زين الدين زيدان

 

وعن اعتزاله عام 2006، قال زين الدين زيدان : لم أعد أستمتع بالسفر والروتين اليومي كان بإمكاني اللعب لسنوات أخرى، لكنني فضلت التوقف في الوقت المناسب.

وتحدث زين الدين زيدان عن تطور كرة القدم، قائلاً: الكرة الحديثة أكثر انضباطًا لكنها أقل متعة وأقرب إلى الأسلوب الهجومي القديم.

وُلد زيدان عام 1972 في حي لا كاستيلان بمدينة مارسيليا، وهو الأصغر بين خمسة أبناء لعائلة جزائرية من منطقة القبائل. بدأ مسيرته مع نادي كان سنة 1989، ثم انتقل إلى بوردو، قبل أن يلمع في صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث قال: “في تورينو تعلّمت أن الفوز هو كل شيء، داخل وخارج الملعب.”

في عام 2001 انتقل زيدان إلى ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت 77.5 مليون يورو، ليكتب هناك مسيرة ذهبية كلاعب ومدرب، تُوّجت بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا وبلقبين في الدوري الإسباني.

زيدان الذي قاد فرنسا للفوز بكأس العالم 1998 ويورو 2000، ونال الكرة الذهبية في العام نفسه، يظل رمزًا عالميًا يجمع بين الموهبة والتواضع والفخر بالجذور. 

زين الدين زيدان منتخب فرنسا منتخب إيطاليا منتخب الجزائر مارسيليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

ترشيحاتنا

أرشيفية

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة: لا دخول للوقود إلى غزة إلا في حالات إنسانية محددة

علم مصر

مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 2026-2028

أرشيفية

رئيس كولومبيا يخصص ذهبا مصادرا من عصابات المخدرات لدعم الإغاثة في غزة

بالصور

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية
توقيع برتوكول تعاون مع هيئة المحطات النووية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فيديو

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد