فخور بـ أبنائي| زين الدين زيدان يروي تفاصيل جذوره الجزائرية ومشواره الكروي

أعرب زين الدين زيدان أسطورة كرة القدم الفرنسية والمدرب السابق لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الإسباني عن فخره بجذوره الجزائرية، واستعاد ذكريات طفولته في شوارع مارسيليا.



وقال زيدان في تصريحات تليفزيونية: تعلمت كرة القدم في شوارع مارسيليا وكنت من مشجعي النادي هناك ووالداي قدما من الجزائر للعمل في فرنسا وكانت الحياة صعبة لكننا كبرنا على القيم والعمل الجاد.



وأضاف زين الدين زيدان: أنا فخور بأبنائي لأنهم أشخاص طيبون قبل أن يكونوا لاعبين وهذا أهم شيء بالنسبة لي.



كما أشاد زيدان بزميله أليساندرو ديل بييرو نجم منتخب الآتزوري واصفا إياه بأنه أحد أفضل اللاعبين في إيطاليا، مؤكدًا أنه كان محظوظا باللعب إلى جانبه.اعتزال زين الدين زيدان





وعن اعتزاله عام 2006، قال زين الدين زيدان : لم أعد أستمتع بالسفر والروتين اليومي كان بإمكاني اللعب لسنوات أخرى، لكنني فضلت التوقف في الوقت المناسب.



وتحدث زين الدين زيدان عن تطور كرة القدم، قائلاً: الكرة الحديثة أكثر انضباطًا لكنها أقل متعة وأقرب إلى الأسلوب الهجومي القديم.



وُلد زيدان عام 1972 في حي لا كاستيلان بمدينة مارسيليا، وهو الأصغر بين خمسة أبناء لعائلة جزائرية من منطقة القبائل. بدأ مسيرته مع نادي كان سنة 1989، ثم انتقل إلى بوردو، قبل أن يلمع في صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث قال: “في تورينو تعلّمت أن الفوز هو كل شيء، داخل وخارج الملعب.”



في عام 2001 انتقل زيدان إلى ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت 77.5 مليون يورو، ليكتب هناك مسيرة ذهبية كلاعب ومدرب، تُوّجت بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا وبلقبين في الدوري الإسباني.



زيدان الذي قاد فرنسا للفوز بكأس العالم 1998 ويورو 2000، ونال الكرة الذهبية في العام نفسه، يظل رمزًا عالميًا يجمع بين الموهبة والتواضع والفخر بالجذور.