من يضمن أن تسير خطة السلام وتلتزم اسرائيل بها؟.. رئيس لجنة العرب الأمريكيين يُجيب

أكد الدكتور بشارة بحبح، رئيس لجنة العرب الأمريكيين، أن قمة شرم الشيخ وإتفاقية السلام المبدأية هو عمل تاريخي، لأن إنهاء الحرب كان أصعب شئ يمكن العمل به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن نجاح القمة تمهد الطريق إلى الخطوات القادمة، موضحا أن اليوم بدأت المشاورات المتعلقة بالخطوة القادمة وهي ما بعد تبادل الأسري.

وتابع أن التوتر الحالي بين حماس وإسرائيل هو متوقعا نوعا ما، لكن إسرائيل على علم أن الجثث الإسرائيلية صعب التوصل إليها، لكن الضامن الأساسي لهذه الصفقة هو الرئيس ترامب.