تشكيل البرتغال ضد المجر في تصفيات المونديال.. رونالدو يقود الهجوم

أعلن روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، التشكيل الأساسي لمواجهة المجر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة البرتغال والمجر في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “خوسيه ألفالادي”.

وشهد التشكيل الأساسي لمواجهة البرتغالي تواجد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، أساسيًا.

تشكيل البرتغال ضد المجر

حراسة المرمى: كوستا.

خط الدفاع: سيميدو - دياز - فيجا - مينديز

الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - برونو فيرنانديز

الهجوم: نيتو - برناردو سيلفا - كريستيانو رونالدو

وشهدت المباراة الأخيرة أمام إيرلندا إهدار النجم كريستيانو رونالدو لركلة جزاء في الدقيقة 75، بعدما تصدى لها الحارس كويمين كيليهر ببراعة، قبل أن يحسم المنتخب البرتغالي اللقاء بهدف متأخر.

وبهذا الفوز رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليقترب خطوة جديدة نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.