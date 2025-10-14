بسمة وهبة: المؤامرات الخارجية والداخلية فشلت أمام وعي المصريين

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ بعض من يهاجمون الدولة وقيادتها لا يفعلون ذلك من منطلق وطني، بل من أجل لفت الأنظار وتحقيق شهرة رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الفئة تتعامل مع الرأي العام كما لو كانت تقدم "نمرة" أو عرضًا استعراضيًا هدفه إثارة الجدل لا الإصلاح.



وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هذه الممارسات لا تختلف عن مؤامرات الخارج التي سعت لتشويه صورة مصر وإضعاف إرادتها، لكنها فشلت كما فشلت محاولات الداخل، لأن وعي الشعب المصري أكبر من أن يُخدع بمثل هذه الأساليب الرخيصة، مؤكدة، أن هذه الفئة لا تبحث عن الحقيقة بل عن الأضواء.



وشددت الإعلامية على أن من يهاجمون بلدهم بدافع الحقد أو الإحباط لا يمكن أن يكونوا جزءًا من البناء الوطني، لأن الإعلامي الحقيقي هو من يحب وطنه ويثق بقيادته، ويسعى لبناء وعي إيجابي لا إلى هدم الثقة بين الناس والدولة.