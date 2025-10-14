قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
سميح ساويرس: ماليش إني أشتغل 12 ساعة.. وعندي اهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو
وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع اليونيدو وصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP
باسم يوسف: حوار بيرس مورغان قلب الدنيا ضدي.. ويهود في أمريكا وأوروبا بيحضروا عروضي
ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم
سميح ساويرس: نقلت ملكية شركة أوراسكوم لابني وهو من يتخذ القرارات
قنصل مصر بالرياض يؤكد اهتمام وزارة الخارجية البالغ برعاية أبناء الجالية
وزير خارجية إيطاليا: بدأنا في تقييم ما يمكن إرساله من مساعدات إغاثية للفلسطينيين بغزة
وزير الأوقاف يبحث مع وفد شباب البرلمان العربي دور الخطاب الديني في المجتمعات
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
محامي زيزو: إجراء جديد من طارق مصطفى ضد اتهامات أحمد ياسر

طارق مصطفي وأحمد ياسر
طارق مصطفي وأحمد ياسر
يسري غازي

قرر طارق مصطفى نجم نادي الزمالك السابق، مقاضاة أحمد ياسر لاعب النادي المصري والبنك الأهلي السابق لما بدر منه من تصريحات واتهامات مسيئة بحقه.

وقال طارق مصطفي نجم نادي الزمالك السابق عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “وكلت الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد اللاعب أحمد ياسر بسبب تجاوزه في حقي بعبارات مسيئة علي قناة تلفزيونية”تفاصيل أزمة طارق مصطفي وأحمد ياسر 
كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الأزمة التي اشتعلت في الأيام الأخيرة بين طارق مصطفى ، والثنائي أيمن أشرف لاعب الأهلي السابق، وأحمد ياسر نجم المصري البورسعيدي السابق.

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية : من كام يوم الكابتن أيمن أشرف ظهر في لقاء واتكلم على المدربين وقال فيه مدربين بياخدوا فلوس وعمولات عشان يلاعبوا اللاعيبة، فالمذيع قال له مين تقصد، مرضيش يوضح، ورأيي هو كلام ملوش لازمة إلا لو معاك مستندات وأدلة، لكنه كلام عموما طال المدربين كلهم".

وتابع شوبير: "بعدها راح كابتن أحمد ياسر لاعب المصري السابق ، طلع في لقاء مع زميلتنا سهام صالح وقال المقصود بالكلام ده كابتن طارق مصطفى".

وأضاف شوبير: "أنا الحقيقة صحيت لقيت كابتن طارق مصطفى مكلمني 5 أو 6 مرات ، وقال لي شفت اللي حصل يا كابتن وبعت لي الفيديو اتفرجت عليه اتخضيت، وقال لي هبعت شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، وبلاغ للنائب العام، وبعدها أيمن أشرف نزل بيان وقال كابتن طارق مصطفى زميل عزيز ولا أقصده، لكن برضه كابتن طارق قال لي أنا كلمت المحامي وهاخد كل الخطوات ولازم أحبسه".

وواصل أحمد شوبير: "طبعا العرض والشرف والأمانة ده موضوع ممنوع الاقتراب، يا جماعة للأسف الشديد دائما بنطعن فيها، وناس بتتكلم وتقول ولا عندها أي معلومة وأي هبد وخلاص وأي كلام، وقلت لكابتن طارق مصطفى ابدأ بالمجلس الأعلى للإعلام الأول، وبعد كده أحمد ياسر نزل بيان محترم رد فيه للكابتن طارق مصطفى اعتباره".

وختم : "طيب الفيديو اللي أساء لطارق مصطفى كام واحد شافه ، وأساء لسمعة الراجل قد أيه..؟، بس عموما الاعتذار شيمة الكبار، بس نصيحة يا جماعة دي سمعة ما ينفعش أقوم من النوم ألاقي نفسي بيقولوا بياخد عمولات يبقى شكلي إيه، وشهادة لله طارق مصطفى رجل شديد الأدب والاحترام".

طارق مصطفى أحمد ياسر الزمالك المصري البنك الأهلي

