الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل مجموعة أطفال للتعرف على دور رجال الشرطة

إستقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عدد من أطفال إحدى الحضانات "يحملون جنسية إحدى الدول"، حيث تم الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم.

كما تم إلقاء محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها على الدور المنوط لإدارة الحماية المدنية فى التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسامها والتى تشمل "الإطفاء – الإنقاذ – المفرقعات".

كما تضمنت الزيارة عرض أحدث معدات الإطفاء و الإنقاذ وشرح عن كيفية إستخدامهم ومدى أهمية تلك المعدات فى التعامل مع كافة البلاغات.

ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الشرطى للمجتمع وبناء علاقة قوية راسخة بين المواطنين ورجال الشرطة.





