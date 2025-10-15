ضبط ربع طن دواجن مجمدة ولحوم ضاني مذبوحة خارج السلخانة في المنوفية

وجّه فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية بشن حملة مكبرة على ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والمجمدات.

وتم ضبط ربع طن دواجن مجمدة ولحوم ضانى مذبوحة خارج المجزر ولحوم مفروم مجهولة المصدر مما يُعد مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية.

جاء ذلك بحضور محمد خالد نائب رئيس مركز ومدينة الباجور بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة، لجنة من الطب البيطرى برئاسة الدكتور طه رزق مدير ادارة المجازر بالمديرية، الدكتور ايمن سويلم والدكتور محمد فتحى أطباء التفتيش بالمديرية، الدكتور محمود ندا رئيس قسم التفتيش بإدارة الباجور الدكتورة سارة رشاد طبيب قسم المجازر بإدارة الباجور

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار خطة المحافظة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة

وأكد رئيس المدينة انه لاتهاون فى صحة وسلامة المواطنين، وان مثل هذه الحملات سوف تستمر بصفة دورية.