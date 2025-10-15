جبران يزور شركة المقاولون العرب بقطر ويحث العمال أن يكونوا خير سفير لبلدهم

تزامناً مع مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الاسلامي المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومي الأربعاء والخميس ، زار وزير العمل محمد جبران، اليوم ، موقع عمل شركة المقاولون العرب في قطر "ذات الاستثمار القطري المصري"، حيث إلتقى مع المهندسين والعمال المصريين ،وقيادات الشركة، بحضور السفير وليد الفقي، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة..وحث العاملين على بذل كل الجهود والاتقان في العمل كونهم سفراء لبلادهم بالخارج.

وأكد الوزير جبران على تقديره للعمال والمهندسين المصريين، موضحا توجيهاته المستمرة إلى مكتب التمثيل العمالي في الدوحة على أهمية التواصل مع العمال المصريين ، والتعاون معهم في حالة وجود أي تحديات أو استفسارات، وتنظيم لقاءات توعوية بالحقوق والواجبات ، كما أشاد بما يشهده قطاع التشييد والبناء فى قطر من نمو كبير ،واتاحته الفرصة للشركات المصرية المشاركة والمساهمة عن طريق شركة مصرية كبيرة تعمل فى "التشييد والبناء" وهى شركة المقاولون العرب.

واستعرض وزير العمل جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي ، وجاهزيتها المستمرة لتوفير فرص العمل التي يحتاجها سوق العمل في دولة قطر ، متطرقا إلى "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" التي تقوم بدور كبير في توعية عمال مصر قبل السفر ،بحقوقهم وواجباتهم ..كما استعرض الوزير دور قانون العمل الجديد في صناعة بيئة عمل لائقة داخل مصر لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال ،وكذلك تنظيم شركات الحاق العمالة بما يؤدي إلى وجود شركات ملتزمة بالقانون وذلك حفاظا على حقوق العمال وأصحاب الأعمال في ذات الوقت ..

