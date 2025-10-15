هالة صدقي تسافر الجونة بعد تعرض ابنتها إلى حادث

تسافر الفنانة هالة صدقي الى الجونة لحضور فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة وياتي ذلك بعد تعرض ابنتها الى حادث سيارة.

وقد كشفت الفنانة هالة صدقي، ملابسات حادث صدام سيارتها بسيارة ملاكي فى طريق الشيخ زايد، مؤكدة أن ما تعرضت له ابنتها امر صعب ومفجع.

وقالت هالة صدقي، فى تصريح خاص لصدى البلد: تعرضت ابنتى وثلاث من اصدقائها الى حادث مروع فى طريق الشيخ زايد ، حيث كانت متجه الى النادي وفجاة صدمتهم سيارة ملاكي بقوة شديدة حتى أن انقلبت السيارة ثلاث مرات من شدة التصادم، ولكن عناية الله أنقذت ابنتى والسائق وأصدقائها.

وأوضحت هالة صدقي : السيارة التى ارتكبت الحادث اختفت تماما خاصة أن الطريق لم يكن مزدحم ، وأسفر الحادث عن كدمات شديدة فى ظهر ابنتى وتعرضت إحدى صديقاتها بقطع فى الجفن ، والأخرى تعرضت أيضا الى إصابات طفيفه فى الظهر ، وكذلك السائق وذلك من شدة التصادم.

تفاصيل حادث سيارة هالة صدقي

يذكر أن تهشمت سيارة الفنانة هالة صدقي، في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد بعد ما اصطدمت بها سيارة ملاكي يقودها مدير شركة، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن سائق الفنانة هالة صدقي كان يقود السيارة بمفرده لحظة الحادث، عندما اصطدمت به سيارة من الخلف عند أحد المنعطفات، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفي من السيارة.

تحرّر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.