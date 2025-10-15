قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندريه نوفاك: تعزيز الاستثمارات في النفط والغاز مفتاح استقرار ونمو سوق الطاقة العالمي
ياسين بونو يوافق على تجديد عقده مع الهلال السعودي
رسالة حاسمة من الحكومة: إدارة حكيمة لملف السد الإثيوبي.. والمياه المصرية ليست للتفاوض
نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة.. احرص عليها
وزير الطاقة السعودي : النفط والغاز سيظلان العمود الفقري للسوق العالمية رغم التحديات
الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

قطرة مياه تساوي حياه .. ندوه توعوية لطلاب مطروح النموذجي

خلال زيارة الطلاب لمحطة مياه الرميلة
ايمن محمود

نظمت شركة مياه  الشرب والصرف الصحى بمطروح ندوه توعويه وإذاعة مدرسية وورشة عملية بمعهد فتيات مطروح النموذجي تحت عنوان قطرة مياه تساوي حياه

قام هاني عبده  واسلام مصطفى مسئولى العلاقات العامة بالشركه تحت اشراف اخصائي اجتماعي همت مصطفى عبد اللطيف وبرعاية  عميدة المعهد زينب احمد عزام  بشرح اهمية الحفاظ على المياه. 

 من ناحية اخرى وفى وقت سابق وقعت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بروتوكول تعاون استراتيجي 

يأتي هذا البروتوكول ليعكس رؤية متكاملة تضع الاستثمار في الإنسان في صلب أولوياتها، من خلال إطلاق حملات توعوية موسعة تستهدف طلاب مدارس المحافظة على جميع المراحل التعليمية.

ويمثل هذا التعاون امتداداً للخط الاستراتيجية للشركة، التي تتبنى هذه الرؤية التوعوية منذ انطلاقها في عام 2008. فمنذ ما يزيد على عقد ونصف من الزمان، ظلت الشركة تواصل مسيرتها في بناء وعي أجيال متعاقبة تدرك قيمة المياه وأهمية ترشيد استهلاكها.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن هذا البروتوكول يأتي تتويجاً لجهود متواصلة في بناء وعي الطلاب، حيث شاركت الشركة على مدى السنوات الماضية في إعداد دفعات من الطلاب يدركون جيداً معنى ترشيد استهلاك المياه، وهي مستمرة في هذا النهج بكل عزيمة وإصرار.

يهدف البروتوكول إلى تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة التوعوية داخل جميع مدارس المحافظة، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: ترشيد استهلاك المياه من خلال تعليم الطلاب السلوكيات الصحيحة والفعالة لاستخدام المياه في الحياة اليومية، والحفاظ على البنية التحتية من خلال تسليط الضوء على الأهمية الحيوية للحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتعزيز الوعي البيئي من خلال غرس مفاهيم التنمية المستدامة.

ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ستعتمد الحملات على مجموعة متنوعة من الآليات التفاعلية الجذابة، تشمل عقد ندوات توعوية داخل المدارس يقدمها متخصصون من شركة المياه، بالإضافة الي عمل رحلات لزيارة محطات تحلية مياه البحر وتنظيم أنشطة تفاعلية كالمسابقات وورش العمل والعروض المسرحية الهادفة، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية وهدايا تحمل رسائل إرشادية. ولن يقتصر النشاط على حملة موسمية، بل سيكون هناك برنامج توعوي مستمر على مدار العام الدراسي.

ويأتي هذا التعاون في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تطوير الشخصية المصرية وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية. وتمثل الشراكة مع قطاع التعليم الركيزة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث أن المدرسة هي البيئة الأمثل لغرس القيم وبناء الاتجاهات الإيجابية.

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن تأثير هذا التعاون يتجاوز جدران الفصول الدراسية ليصل إلى صميم عملية التنمية المستدامة في المحافظة. فترشيد الاستهلاك يعني الحفاظ على الثروة المائية وضمان استدامتها، كما أن الحفاظ على شبكات الصرف الصحي يحمي البيئة من التلوث، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة لكل مواطن في مطروح.

وبهذه الخطوة، تضع محافظة مطروح لبنة جديدة في صرح بناء الإنسان المصري، مؤكدة على نهجها التكاملي في معالجة القضايا الحيوية، من خلال توحيد جهود مؤسساتها لخدمة المواطن وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مياهمطروح

