قمة مستخدمي شيري 2025.. تعاون الإنسان والآلة لرسم مستقبل التنقل الذكي

تنطلق فعاليات قمة مستخدمي علامة شيري 2025 في مدينة ووهو الصينية خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر، لتكشف عن رؤية جديدة تجمع بين الإنسان والآلة والإبداع المشترك في عالم التنقل المستدام.

ويأتي شعار القمة هذا العام "With Creating With Love"، أي "نبتكر بالحب كما نسير معا بالحب"، في تطوير مباشر لشعار شيري السابق "With Chery With Love"، ليعكس فلسفة العلامة القائمة على الشغف والابتكار التشاركي.

خلال أيام القمة الخمسة، تستعرض مجموعة شيري الرائدة عالميا في مجالات التنقل الذكي والطاقة النظيفة أحدث رؤاها في بناء منظومة بيئية متكاملة تعتمد على التعاون بين الإنسان والتقنيات الحديثة، وتركز فعاليات هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية: الذكاء الاصطناعي، الإبداع المشترك، والاستدامة البيئية.

ويعد الكشف عن الروبوت المساعد AiMOGA أحد أبرز محاور القمة، حيث يمثل هذا الابتكار نقلة نوعية في مفهوم التفاعل بين الإنسان والآلة، يتمتع AiMOGA بقدرات إدراك بيئي متقدمة، وتحكم ذاتي، واستجابة ذكية بفضل نموذج ذكاء اصطناعي مطوّر داخل مجموعة شيري.

وسيتفاعل الروبوت خلال الحدث مع الزوار كمرشد ذكي يقدم المعلومات ويتواصل بطبيعية، إلى جانب مسابقة "Robot Dog Challenge" التي تستعرض مستقبل الروبوتات في حياتنا اليومية.

وتولي شيري أهمية كبيرة لدور المستخدمين في تطوير منتجاتها، إذ تعتبر أكثر من 17.7 مليون مستخدم حول العالم "مديري منتجات غير مرئيين" يشاركون برؤاهم في بناء مستقبل العلامة.

وخلال فعالية "The Dream Drive, Created for You"، سيقدم المستخدمون تجاربهم وأفكارهم حول سيارات شيري، كما سيخوضون تجارب قيادة واختبارات أداء حقيقية لطرازات TIGGO وHIMLA، في إطار فلسفة الإبداع المشترك التي تميز الشركة.

وفي مجال الطاقة، تواصل شيري تعزيز ريادتها من خلال تقنية Chery Super Hybrid (CSH) التي تجمع بين الأداء القوي والكفاءة العالية في استهلاك الوقود والانبعاثات المنخفضة، ضمن رؤيتها لتطوير أنظمة دفع مستدامة.

كما تقدم تجربة Ride Green Life لمحة عن التكامل بين التكنولوجيا والطبيعة، بينما تواصل شيري تعاونها مع منظمة اليونيسف لدعم المبادرات البيئية عالميا.

بهذه القمة، تؤكد شيري التزامها بتقديم نموذج جديد لصناعة السيارات يقوم على الذكاء التعاوني، والإبداع مع المستخدمين، والمسؤولية البيئية، لتعلن من ووهو انطلاق حقبة جديدة من التنقل الذكي الذي يوازن بين الإنسان والتكنولوجيا والطبيعة.