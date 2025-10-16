قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025
تكنولوجيا وسيارات

قمة مستخدمي شيري 2025.. تعاون الإنسان والآلة لرسم مستقبل التنقل الذكي

قمة مستخدمي علامة شيري 2025
قمة مستخدمي علامة شيري 2025
كريم عاطف

تنطلق فعاليات قمة مستخدمي علامة شيري 2025 في مدينة ووهو الصينية خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر، لتكشف عن رؤية جديدة تجمع بين الإنسان والآلة والإبداع المشترك في عالم التنقل المستدام.

        

ويأتي شعار القمة هذا العام "With Creating With Love"، أي "نبتكر بالحب كما نسير معا بالحب"، في تطوير مباشر لشعار شيري السابق "With Chery With Love"، ليعكس فلسفة العلامة القائمة على الشغف والابتكار التشاركي.

خلال أيام القمة الخمسة، تستعرض مجموعة شيري الرائدة عالميا في مجالات التنقل الذكي والطاقة النظيفة أحدث رؤاها في بناء منظومة بيئية متكاملة تعتمد على التعاون بين الإنسان والتقنيات الحديثة، وتركز فعاليات هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية: الذكاء الاصطناعي، الإبداع المشترك، والاستدامة البيئية.

ويعد الكشف عن الروبوت المساعد AiMOGA أحد أبرز محاور القمة، حيث يمثل هذا الابتكار نقلة نوعية في مفهوم التفاعل بين الإنسان والآلة، يتمتع AiMOGA بقدرات إدراك بيئي متقدمة، وتحكم ذاتي، واستجابة ذكية بفضل نموذج ذكاء اصطناعي مطوّر داخل مجموعة شيري.

وسيتفاعل الروبوت خلال الحدث مع الزوار كمرشد ذكي يقدم المعلومات ويتواصل بطبيعية، إلى جانب مسابقة "Robot Dog Challenge" التي تستعرض مستقبل الروبوتات في حياتنا اليومية.

وتولي شيري أهمية كبيرة لدور المستخدمين في تطوير منتجاتها، إذ تعتبر أكثر من 17.7 مليون مستخدم حول العالم "مديري منتجات غير مرئيين" يشاركون برؤاهم في بناء مستقبل العلامة.

وخلال فعالية "The Dream Drive, Created for You"، سيقدم المستخدمون تجاربهم وأفكارهم حول سيارات شيري، كما سيخوضون تجارب قيادة واختبارات أداء حقيقية لطرازات TIGGO وHIMLA، في إطار فلسفة الإبداع المشترك التي تميز الشركة.

وفي مجال الطاقة، تواصل شيري تعزيز ريادتها من خلال تقنية Chery Super Hybrid (CSH) التي تجمع بين الأداء القوي والكفاءة العالية في استهلاك الوقود والانبعاثات المنخفضة، ضمن رؤيتها لتطوير أنظمة دفع مستدامة.

كما تقدم تجربة Ride Green Life لمحة عن التكامل بين التكنولوجيا والطبيعة، بينما تواصل شيري تعاونها مع منظمة اليونيسف لدعم المبادرات البيئية عالميا.

بهذه القمة، تؤكد شيري التزامها بتقديم نموذج جديد لصناعة السيارات يقوم على الذكاء التعاوني، والإبداع مع المستخدمين، والمسؤولية البيئية، لتعلن من ووهو انطلاق حقبة جديدة من التنقل الذكي الذي يوازن بين الإنسان والتكنولوجيا والطبيعة.

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

الأهلي

3 قرارات حاسمة من ييس توروب قبل أول ظهور له مع الأهلي

منتخب مصر

مصر تتصدر قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم 2026

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور يواجه عقوبة السجن 3 أشهر.. تفاصيل

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

