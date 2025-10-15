قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقنيات ذكية.. توقيع اتفاقية مهمة مع مشغل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
وزير الخارجية يتوجّه إلى نيودلهي لتعزيز العلاقات الثنائية
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة وجريئة عبر إنستجرام |شاهد
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
أصل الحكاية

المشروبات المُحلاة بالسكر تؤذي الكبد .. كيف ذلك ؟

عبد الفتاح تركي

قالت الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي إن المشروبات المُحلاة بالسكر أو المُحليّات ترفع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني الأيضي، وذلك وفقا لنتائج دراسة علمية حديثة.

المشروبات المُحلاة بالسكر تؤذي الكبد

في هذه الدراسة التي نشرتها دي بي إيه، حلل فريق بحثي بيانات 788ر123 شخصا لم يُعانوا من أمراض الكبد في بداية الدراسة، وتم تسجيل استهلاكهم للمشروبات باستخدام استبيانات غذائية.

التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص، الذين يستهلكون أكثر من 250 مليلترا من المشروبات المحلاة بالسكر أو المُحليّات يوميًا، كانوا أكثر عُرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني الأيضي بنسبة 60%.

وتأثرت معدلات الوفيات أيضا؛ فخلال فترة الملاحظة، التي استمرت عشر سنوات تقريبا، تُوفي 108 من المشاركين بسبب أمراض الكبد، وخاصةً بين الأشخاص، الذين تناولوا المشروبات المُحلاة بانتظام.

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكبد وتحسين وظائفه

لماذا يمكن للسكر والمُحليّات أن تُلحق الضرر بالكبد؟

وأوضح الباحثون أن نسبة السكر العالية في المشروبات تُسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم والأنسولين، مما يُعزز زيادة الوزن ويرفع مستويات حمض اليوريك، وكلاهما يتسبب في تراكم الدهون في الكبد.

كما أن المشروبات المُحلاة لا تمثل بديلا آمنا؛ حيث يمكن للمشروبات المُحلاة أن تُضعف صحة الكبد عن طريق تغيير ميكروبيوم الأمعاء وإحداث اضطراب في الشعور بالشبع وتحفيز الرغبة الشديدة في تناول الحلويات وتحفيز إفراز الأنسولين.

أعراض سرطان الكبد

الماء بدلا من المشروبات المُحلاة

وكان الأشخاص، الذين استبدلوا المشروبات المُحلاة بالماء في الدراسة، أقل عُرضة للإصابة؛ فعلى سبيل المثال انخفض احتمال الإصابة بمرض الكبد الدهني الأيضي بنسبة 13% عند استبدال المشروبات السكرية بالماء، وبنسبة تصل إلى 15% عند تجنب المشروبات المُحلاة.

وتتمثل الوقاية الأكثر أمانا في الحدّ من تناول المشروبات المُحلاة بالسكر والمُحلاة صناعيا، ويبقى الماء الخيار الأمثل؛ نظرا لأنه يُخفّف العبء الأيضي ويمنع تراكم الدهون في الكبد ويُرطّب الجسم في الوقت نفسه.

