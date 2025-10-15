وزيرة التضامن: مصر تدير أكبر عملية إغاثة إنسانية لغزة.. وتُسهِّل تدفق المساعدات

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة تيسير عملية تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإزالة كافة العراقيل التي قد تعوق وصولها إلى مستحقيها.

عبور المساعدات الإنسانية

وأوضحت وزيرة التضامن خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية تعتبر البوابة الرئيسية لعبور النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل أكبر عملية إغاثة إنسانية تشهدها المنطقة في تاريخها الحديث.

تدفق 70 % من المساعدات

وأضافت أن مصر أدخلت أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، من خلال جسر بري وبحري وجوي يعمل على مدار الساعة، مؤكدة أن الأجهزة المصرية والهلال الأحمر المصري يواصلان العمل بأقصى طاقة لضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية والإغاثية إلى داخل القطاع في أسرع وقت ممكن.

وشددت الوزيرة على أن موقف مصر الإنساني الثابت يعكس التزامها الكامل بدعم الشعب الفلسطيني في أزمته، ومواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين لضمان استمرار تدفق المساعدات دون انقطاع.