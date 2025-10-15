قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية
شريف الجبلي يفتتح الجناح الماليزي بمعرض مصر للطاقة 2025
وزارة الطاقة الأوكرانية: انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء البلاد بعد ضربات روسية جديدة
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
محافظ الأقصر يُوجّه بالتحفظ على عربة حنطور.. و«حفاضات الحصان» السبب
مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
هل أرباح الألعاب الإلكترونية حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يجيب
انتبهوا.. تريند الرجل المشرد خدعة خطيرة تجتاح السوشيال ميديا
ارتقاء 14 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء
يواصل الارتفاع.. سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية
أحمد صبحي: الثقة والغدر جوهر الدراما في مسلسل أزمة ثقة
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
وزيرة التضامن: مصر تدير أكبر عملية إغاثة إنسانية لغزة.. وتُسهِّل تدفق المساعدات

محمد البدوي

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة تيسير عملية تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإزالة كافة العراقيل التي قد تعوق وصولها إلى مستحقيها.

عبور المساعدات الإنسانية 

وأوضحت وزيرة التضامن خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية تعتبر البوابة الرئيسية لعبور النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل أكبر عملية إغاثة إنسانية تشهدها المنطقة في تاريخها الحديث.

تدفق 70 % من المساعدات 

وأضافت أن مصر أدخلت أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، من خلال جسر بري وبحري وجوي يعمل على مدار الساعة، مؤكدة أن الأجهزة المصرية والهلال الأحمر المصري يواصلان العمل بأقصى طاقة لضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية والإغاثية إلى داخل القطاع في أسرع وقت ممكن.

وشددت الوزيرة على أن موقف مصر الإنساني الثابت يعكس التزامها الكامل بدعم الشعب الفلسطيني في أزمته، ومواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين لضمان استمرار تدفق المساعدات دون انقطاع.

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

طريقة عمل كفتة السمك بطعم شهي

بتزيد مع تقلبات الجو.. اكتشف علاج الجيوب الأنفية

فازت بجائزة التميز.. رونزا عمارة تروي حكاية شغفها بالفن: لوحاتي تجسّد طاقة الطبيعة | شاهد

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

