محافظ شمال سيناء: نستقبل المساعدات بحرا بميناء العريش الدولي وجوا بمطار العريش الدولي

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ الدولة المصرية تستقبل المساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة بحرا عن طريق ميناء العريش، الذي كان رصيفا صغيرا منذ عامين إلى 3 أعوام، مواصلا: "ولكن، أصبح لدينا ميناء بحري دولي استقبل عددا كبيرا من السفن خلال الفترة الماضية، وجاهز لاستقبال أي سفن مساعدات".

وأضاف مجاور، في لقاء مع أيمن عماد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كما نستقبل المساعدات عبر مطار العريش الدولي الجديد، الذي أصبح يتمتع بمواصفات دولية، ويحتوي على قاعات ومخازن، واستقبلنا فيه آلاف الطائرات، حيث نزل في هذا المطار الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون، كما أن كل الوفود تأتي عبر هذا المطار".

وتابع: "أضف إلى ذلك، ما يأتي برا بالسكك الحديدية إلى منطقة بئر العبد، ثم يتم التحرير إلى المخازن أو عن طريق الأنفاق الضخمة التي دشنتها الدولة المصرية في السنوات الماضية، وهو ما يسهل حركة المساعدات".

وأكد محافظ شمال سيناء، وجود غرفة عمليات للهلال الأحمر يستقبل كل هذه البيانات، وهناك عدد كبير من المخازن في أماكن قريبة للمنفذ، حيث يتم تسجيل كل ما يأتي من مساعدات، وذلك بشكل يدوي، ثم يتم التسجيل بشكل إلكتروني ويتم استخدام QR-CODE، وفي حالة الفحص، يتم تحديد بلد المنشأ وموعد دخول القطاع والكمية وتاريخ الصلاحية، وغيرها من البيانات المطلوبة، وهو ما يسهل تتبع الشاحنات.