أحمد عبد العزيز يوجه تحية للرئيس السيسي: أنهى الحرب بحكمة

وجّه الفنان أحمد عبد العزيز تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية على موقفهم الحكيم والمسؤول في إدارة الأزمة في غزة، مشيدًا بالجهود المصرية التي أسفرت عن وقف الحرب وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.



وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2،:" أنتهز الفرصة علشان أوجّه تحية كبيرة جدًا للقيادة السياسية في مصر، وللرئيس عبد الفتاح السيسي على حكمته الشديدة في إنهاء العدوان، ورسم بداية لطريق السلام وطريق الدولة الفلسطينية."



وأكد أن موقف مصر من الأزمة يعكس ريادتها الإقليمية ودورها الإنساني والتاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام تمثل حدثًا عالميًا فارقًا في مسار المنطقة.



واسترسل:"هو ده أهم حدث في العالم خلال الفترة اللي بنعيشها حاليًا، ومصر بتثبت كل يوم إنها قادرة على حفظ السلام وصنع المستقبل."



