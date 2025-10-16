قبل أن تتفاقم الحالة .. هذه أعراض الأمراض التنفسية المنتشرة حاليًا

مع تغير الفصول واقتراب فصل الشتاء تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بالأمراض التنفسية، وهو ما دفع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى إصدار تحذير عاجل للمواطنين.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، أوضح تاج الدين طبيعة هذه الأمراض، وسبل الوقاية منها، ودور المواطنين في الحد من انتشار العدوى، خاصة في ظل الظروف المناخية المتقلبة وزيادة حركة الأفراد في الأماكن المغلقة.

الفيروسات لا تعرف موسمًا.. لكنها تزداد مع الشتاء

أكد الدكتور تاج الدين أن الفيروسات التنفسية لا تقتصر على فصل معين، بل تنتشر على مدار العام، إلا أن معدلات الإصابة تزداد بشكل واضح في فترات الشتاء وتغيرات الفصول. هذا التغير المفاجئ في درجات الحرارة يضعف مناعة الجهاز التنفسي ويزيد من فرص الإصابة.

"الفيروسات موجودة طوال العام، لكن الإصابات تزداد في الشتاء وعند تغير الطقس"، بحسب تصريحاته.

الانتقال بين الأجواء يضعف الجهاز التنفسي

من الأسباب الرئيسية لزيادة الأمراض التنفسية، وفقًا لتاج الدين، هو الانتقال المفاجئ من الأماكن الدافئة إلى الباردة، أو العكس، ما يسبب خللًا في توازن حرارة الجسم ويؤثر على كفاءة الجهاز التنفسي. وأشار إلى أن مثل هذه الظروف تؤدي إلى التهابات قد تبدأ بشكل بسيط وتتحول لاحقًا إلى أمراض أكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوي أو النزلات الشعبية.

لا توجد فيروسات جديدة.. ولكن الوقاية ضرورية

طمأن مستشار الرئيس المواطنين بعدم وجود فيروسات جديدة أو متحورات خطيرة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الإصابات الحالية تقع ضمن المعدلات الطبيعية. لكن هذا لا يعني التهاون، بل يوجب الالتزام بالاحتياطات الضرورية لتفادي المضاعفات وانتشار العدوى.

نصيحة ذهبية: الراحة في المنزل عند الإصابة

واحدة من أهم النصائح التي شدد عليها الدكتور عوض تاج الدين هي ضرورة البقاء في المنزل لمدة 3 أيام في حال ظهور أعراض مرض تنفسي مثل السعال أو الزكام أو ارتفاع درجة الحرارة. وذلك للحد من انتقال العدوى للآخرين، ولمنح الجسم فرصة للتعافي ومنع تطور الأعراض إلى مضاعفات خطيرة.

عودة الإجراءات الاحترازية: الكمامة والتباعد والغسل المنتظم لليدين

رغم انحسار وباء كورونا، دعا الدكتور تاج الدين المواطنين إلى استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اعتادوا عليها خلال فترة الجائحة، مثل:

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة.

غسل اليدين بانتظام.

الحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

لقاح الإنفلونزا الموسمية ضرورة وليست رفاهية

وجه مستشار الرئيس نداءً خاصًا إلى كبار السن، الأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لما له من دور كبير في الوقاية من مضاعفات المرض التنفسي والحد من احتمالات دخول المستشفى.

رسالة لأولياء الأمور: لا ترسلوا أطفالكم المرضى إلى المدرسة

كما طالب أولياء الأمور بضرورة مراقبة صحة أطفالهم، وعدم إرسالهم إلى المدارس حال ظهور أعراض مرض تنفسي. مشيرًا إلى أن التهاون في هذا الأمر قد يؤدي إلى انتشار العدوى بين الطلاب، خاصة أن المدارس بيئة خصبة لتبادل الفيروسات.