محافظ الجيزة يشهد قافلة علاجية وشاملة لجامعة القاهرة بالواحات البحرية

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة ومبادرة "حياة كريمة"، لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية والتي تُقام على مدار أربعة أيام .



وأوضح محافظ الجيزة أن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي الرائد لجامعة القاهرة في دعم المبادرات الوطنية وتضم عددًا من الأنشطة والخدمات المتكاملة تشمل الكشف والعلاج بالمجان في مختلف التخصصات الطبية، والقضاء على قوائم انتظار عمليات اليوم الواحد، إلى جانب قوافل بيطرية، وتدخلات اجتماعية، ومبادرات للأمومة والطفولة، ومحو الأمية، ومبادرة صنايعية مصر، فضلًا عن برامج توعوية وتنموية للأسر والأطفال.



وأكد محافظ الجيزة أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة ومبادرة حياة كريمة دعمًا لجهود الدولة في توفير الخدمات الصحية والتنموية للمناطق الأولي بالرعاية مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمركز الواحات البحرية .



وأشار النجار إلى أن محافظة الجيزة حرصت على تقديم كل أوجه الدعم والتنسيق لإنجاح فعاليات القافلة إدراكًا منها لأثرها المباشر في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين موجهًا الشكر إلى جامعة القاهرة على دورها المجتمعي الرائد وجهودها المتواصلة في خدمة أبناء المحافظة.



وأوضح المهندس عادل النجار أن التعاون بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة أثمر خلال العام الحالي عن تنظيم أكثر من 38 فعالية متنوعة شملت قوافل طبية وتنموية، ومعارض، وورش عمل، وأنشطة توعوية وصحية بعدد من أحياء ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن هذا النهج يجسد تكامل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة.



ومن جانبه أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أنه تم حتى الآن تنفيذ 55 عملية جراحية ضمن فعاليات القافلة، إلى جانب توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لعدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لخدمة أهالي الواحات البحرية.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور اسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية وأحمد شعيب منسق حياة كريمه بالجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.