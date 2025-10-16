قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أحد أفراد عائلة الأسد في سوريا
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم
صاحب واقعة السقوط من الأتوبيس: كنت راجع من كشف العيون والتباع زقني ونفسي صعبت عليا
مخدرات بـ 72 مليون جنيه..مقتل عنصرين إجراميين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج
رئيس الوزراء الفلسطيني: برنامج التعافي في غزة بتكلفة 30 مليار دولار يبدأ فور وقف إطلاق النار
صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل مسيرة
فريق طبي بأسيوط ينجح في استخدام مضخة الباكلوفين لعلاج التيبس الحاد بالأطراف
الأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة؟
ضبط سائق وتباع الأتوبيس صاحب واقعة سقوط مسن أرضا بالدقهلية
رئيس جامعة أسيوط لـ اتحاد الطلاب: ساهمتم في تعزيز روح القيادة والمسؤولية لدى زملائكم
المؤبد لفران وصاحب مغسلة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
لمناقشة إدراج اللعبة ضمن دورة الألعاب الأفريقية 2027.. وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد القوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يشهد قافلة علاجية وشاملة لجامعة القاهرة بالواحات البحرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعة القاهرة ومبادرة "حياة كريمة"، لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية والتي تُقام على مدار أربعة أيام . 


وأوضح محافظ الجيزة أن القافلة تأتي في إطار الدور المجتمعي الرائد لجامعة القاهرة في دعم المبادرات الوطنية وتضم عددًا من الأنشطة والخدمات المتكاملة تشمل الكشف والعلاج بالمجان في مختلف التخصصات الطبية، والقضاء على قوائم انتظار عمليات اليوم الواحد، إلى جانب قوافل بيطرية، وتدخلات اجتماعية، ومبادرات للأمومة والطفولة، ومحو الأمية، ومبادرة صنايعية مصر، فضلًا عن برامج توعوية وتنموية للأسر والأطفال.


وأكد محافظ الجيزة أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة  ومبادرة حياة كريمة دعمًا لجهود الدولة في توفير الخدمات الصحية والتنموية للمناطق الأولي بالرعاية مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمركز الواحات البحرية .


وأشار النجار إلى أن محافظة الجيزة حرصت على تقديم كل أوجه الدعم والتنسيق لإنجاح فعاليات القافلة إدراكًا منها لأثرها المباشر في تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين موجهًا الشكر إلى جامعة القاهرة على دورها المجتمعي الرائد وجهودها المتواصلة في خدمة أبناء المحافظة.


وأوضح المهندس عادل النجار أن التعاون بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة أثمر خلال العام الحالي عن تنظيم أكثر من 38 فعالية متنوعة شملت قوافل طبية وتنموية، ومعارض، وورش عمل، وأنشطة توعوية وصحية بعدد من أحياء ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن هذا النهج يجسد تكامل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن المصري وتحقيق التنمية المستدامة.


ومن جانبه أوضح الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أنه تم حتى الآن تنفيذ 55 عملية جراحية ضمن فعاليات القافلة، إلى جانب توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج المجاني لعدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لخدمة أهالي الواحات البحرية.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد مرعي سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور اسحاق جميل مدير مديرية الشئون الصحية وأحمد شعيب منسق حياة كريمه بالجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة حياة كريمة

