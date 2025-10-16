قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

جبالي في وداع البرلمان: المناصب زائلة والبقاء لمن يكتب في سجل العمل الصادق

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مؤثرة في ختام الجلسة العامة للمجلس اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، عبّر خلالها عن تقديره العميق لأعضاء المجلس، مؤكدًا أن خدمة الوطن «شرف لا يدركه إلا من خدمه بقلبٍ نقيٍّ ونيةٍ خالصة».

وقال جبالي،، إنه عاش عمره بين جنبات القانون «يتنفس من نصوصه روح العدل، ويستضيء بأحكامه طريق الحكمة»، مشددًا على أن العدل بالنسبة له «عبادة تُؤدَّى وضمير يُراقب الله قبل الناس».

وأضاف رئيس مجلس النواب أنه لم يسعَ يومًا إلى وجاهةٍ أو منصب، بل إلى «رسالة يؤديها وأمانة يحملها»، مؤمنًا بأن «المناصب ظلٌّ زائل، وأن البقاء هو لما يُكتب في سجلّ العمل الصادق».

وأشاد جبالي بأعضاء المجلس من مختلف الانتماءات، مؤكدًا أنهم كانوا «خلية عملٍ لا تهدأ، تتلاقى إراداتهم عند عتبة الوطن رغم اختلاف الرؤى»، مشيرًا إلى أن المناقشات تحت القبة كانت «ثرية، والحوارات بنّاءة، والنتائج ثمرة وعي وتجرد وإيمان بالوطن».

كما وجه الشكر لوكيلي المجلس، معتبرًا أنهما «كانا خيرَ عونٍ وسندٍ في إدارة أعمال المجلس، وقدّما نموذجًا يُحتذى في الانضباط المؤسسي والأداء الرفيع»، معربًا عن امتنانه للمستشار الأمين العام والعاملين بالأمانة العامة «العصب النابض لهذا الكيان العظيم»، على جهودهم المخلصة في دعم العمل النيابي.

وأكد المستشار جبالي أنه يودّع موقعه «بسكينة وامتنان»، بعد أن أدى ما استطاع من واجب، مضيفًا: «أوصيكم أن تجعلوا الوطن دائمًا نصب أعينكم، فالمسؤولية العامة ليست ترفًا يُتزيَّن به، بل عبءٌ يُحمَل، والكلمة في موضع التشريع قد تُقيم وطنًا أو تُسقطه»

