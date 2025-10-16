بعثة ديكيداها تصل القاهرة لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية

وصلت بعثة فريق ديكيداها الصومالي إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري على ملعب السلام، في لقاء سيحسم المتأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة القارية، التي سبق له التتويج بلقبها في نسختي 2019 و2024، ويأمل في إضافة اللقب الثالث إلى خزائنه هذا الموسم، تحت قيادة جهازه الفني الجديد.

الكاف يجري تعديلاً على طاقم التحكيم

في سياق متصل، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعديل في طاقم التحكيم المكلف بإدارة لقاء الذهاب بين الزمالك وديكيداها، حيث تقرر تعيين الحكم الإثيوبي مانوهي ولديتساديك حكمًا للساحة، على أن يساعده كل من تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو، بينما يتولى إفرام دابيلي كابيتا مهام الحكم الرابع.

كما شملت التعديلات تغيير مراقب المباراة، حيث تم تعيين السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا بدلًا من مواطنه مأمون بشارة ناصر، في حين أُسندت مهمة مراقبة الحكام إلى الجزائري مهدي عبيد.

الزمالك يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة ديكيداها الصومالي



وفي سياق اخر.. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويشهد المران الجماعي اليوم الخميس انتظام الثنائي شيكو بانزا ومحمود بنتايك، بعد عودتهما من المشاركة الدولية مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الأخيرة.

وكان بنتايك قد شارك مؤخرًا مع منتخب المغرب الثاني، بينما تواجد بانزا ضمن صفوف منتخب أنجولا، على أن يعودا للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية فور وصولهما إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي ومواجهة الفريق الصومالي.