الاتحاد الإنجليزي يعاقب ماريسكا بالإيقاف بعد احتفال جنوني أمام ليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميًا توقيع عقوبة على إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، بالإيقاف لمدة مباراة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية، على خلفية تصرف غير لائق خلال مواجهة فريقه أمام ليفربول في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وشهدت المباراة، التي أقيمت يوم 4 أكتوبر الجاري على ملعب ستامفورد بريدج، فوزًا مثيرًا لتشيلسي بنتيجة 2-1. حيث سجل مويسيس كايسيدو هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 14، قبل أن يعادل كودي جاكبو النتيجة للريدز في الدقيقة 63، لتبقى الأمور معلقة حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أحرز إستيفاو ويليان هدف الفوز لتشيلسي.

هذا الهدف أشعل احتفالات جنونية من إنزو ماريسكا، الذي ركض على طول خط التماس بطريقة مبالغ فيها، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد من المباراة بقرار من الحكم أنتوني تايلور في الدقيقة 96.

بيان الاتحاد الإنجليزي

وفي بيان رسمي، أوضح الاتحاد أن "المدرب تصرف بطريقة غير لائقة، واستخدم كلمات أو سلوكيات مسيئة أو مهينة خلال المباراة، ما أدى إلى طرده"، مشيرًا إلى أن ماريسكا أقر بالتهمة وتقبل العقوبة دون اعتراض.

سيغيب إنزو ماريسكا عن التواجد على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه المقبلة أمام نوتنجهام فورست، والمقررة يوم السبت المقبل على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل نادي تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، متساويًا مع كل من إيفرتون (الثامن) وسندرلاند (التاسع). وقد خاض الفريق حتى الآن 7 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات، وتعادلين، مقابل هزيمتين.

 

