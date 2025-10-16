المستشار محمد عمران بعد تسلمه كارنيه الشيوخ: الشباب حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة

أعرب النائب المستشار محمد عمران، عن سعادته البالغة بعد تسلمه كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا بالمجلس، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة لخدمة الوطن والمواطن تحت قبة البرلمان.

وقال المستشار محمد عمران، إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية، لدعم مسارات التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز التشريعية المهمة في دعم توجهات الدولة وخططها المستقبلية.

وأضاف عمران أن الشباب يمثلون حجر الزاوية في مشروع الجمهورية الجديدة، فهم طاقة الأمة ومحركها الحقيقي نحو التقدم، مؤكدًا أنه سيعمل من خلال موقعه البرلماني والحزبي على طرح مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتفعيل دورهم في العمل السياسي والمجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الأجيال الجديدة.

وأشار النائب إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي البنّاء، والاستماع إلى صوت الشباب في مختلف المحافظات، لتحقيق تواصل فعّال بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وترسيخ قيم الوعي والانتماء والعمل التطوعي.

واختتم المستشار محمد عمران تصريحه بتوجيه الشكر إلى قيادة حزب الجبهة الوطنية على دعمها المستمر للكفاءات الشابة، مؤكدًا أن العمل البرلماني سيكون منبرًا لتوصيل صوت الشباب والتعبير عن طموحاتهم، في إطار من الانضباط الوطني والمسؤولية تجاه مستقبل الوطن.

أعرب النائب المستشار محمد عمران، عن سعادته البالغة بعد تسلمه كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا بالمجلس، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة لخدمة الوطن والمواطن تحت قبة البرلمان.

وقال المستشار محمد عمران، إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية، لدعم مسارات التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز التشريعية المهمة في دعم توجهات الدولة وخططها المستقبلية.

وأضاف عمران أن الشباب يمثلون حجر الزاوية في مشروع الجمهورية الجديدة، فهم طاقة الأمة ومحركها الحقيقي نحو التقدم، مؤكدًا أنه سيعمل من خلال موقعه البرلماني والحزبي على طرح مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتفعيل دورهم في العمل السياسي والمجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الأجيال الجديدة.

وأشار النائب إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي البنّاء، والاستماع إلى صوت الشباب في مختلف المحافظات، لتحقيق تواصل فعّال بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وترسيخ قيم الوعي والانتماء والعمل التطوعي.

مؤكدًا أن العمل البرلماني سيكون منبرًا لتوصيل صوت الشباب والتعبير عن طموحاتهم، في إطار من الانضباط الوطني والمسؤولية تجاه مستقبل الوطن.