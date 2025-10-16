قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المستشار محمد عمران بعد تسلمه كارنيه الشيوخ: الشباب حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة

النائب المستشار محمد عمران
النائب المستشار محمد عمران
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعرب النائب المستشار محمد عمران، عن سعادته البالغة بعد تسلمه كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا بالمجلس، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة لخدمة الوطن والمواطن تحت قبة البرلمان.

وقال المستشار محمد عمران، إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية، لدعم مسارات التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز التشريعية المهمة في دعم توجهات الدولة وخططها المستقبلية.

وأضاف عمران أن الشباب يمثلون حجر الزاوية في مشروع الجمهورية الجديدة، فهم طاقة الأمة ومحركها الحقيقي نحو التقدم، مؤكدًا أنه سيعمل من خلال موقعه البرلماني والحزبي على طرح مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتفعيل دورهم في العمل السياسي والمجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الأجيال الجديدة.

وأشار النائب إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي البنّاء، والاستماع إلى صوت الشباب في مختلف المحافظات، لتحقيق تواصل فعّال بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وترسيخ قيم الوعي والانتماء والعمل التطوعي.

واختتم المستشار محمد عمران تصريحه بتوجيه الشكر إلى قيادة حزب الجبهة الوطنية على دعمها المستمر للكفاءات الشابة، مؤكدًا أن العمل البرلماني سيكون منبرًا لتوصيل صوت الشباب والتعبير عن طموحاتهم، في إطار من الانضباط الوطني والمسؤولية تجاه مستقبل الوطن.

أعرب النائب المستشار محمد عمران، عن سعادته البالغة بعد تسلمه كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه عضوًا بالمجلس، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل تكليفًا وطنيًا ومسؤولية كبيرة لخدمة الوطن والمواطن تحت قبة البرلمان.

وقال المستشار محمد عمران، إن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية، لدعم مسارات التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز التشريعية المهمة في دعم توجهات الدولة وخططها المستقبلية.

وأضاف عمران أن الشباب يمثلون حجر الزاوية في مشروع الجمهورية الجديدة، فهم طاقة الأمة ومحركها الحقيقي نحو التقدم، مؤكدًا أنه سيعمل من خلال موقعه البرلماني والحزبي على طرح مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتفعيل دورهم في العمل السياسي والمجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تمكين الأجيال الجديدة.

وأشار النائب إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي البنّاء، والاستماع إلى صوت الشباب في مختلف المحافظات، لتحقيق تواصل فعّال بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وترسيخ قيم الوعي والانتماء والعمل التطوعي.

مؤكدًا أن العمل البرلماني سيكون منبرًا لتوصيل صوت الشباب والتعبير عن طموحاتهم، في إطار من الانضباط الوطني والمسؤولية تجاه مستقبل الوطن.

مجلس الشيوخ محمد عمران البرلمان مجلس الشيوخ 2025 النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

واقعة سقوط مسن

«الرحمة أفعال وليست أقوالا».. الأوقاف تعلق على واقعة مسن أثناء لحاق الأتوببس

جانب من الملتقى

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يناقش مهارات التعلم .. ويؤكد: العلم أساس نهضة الأمم

فتاوى

فتاوى| هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب.. هل يجوز تأخير الإنجاب بسبب عدم القدرة على القيام بمسؤولية رعاية الأولاد؟.. ما حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل؟..الإفتاء تجيب

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد