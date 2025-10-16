خلال قافلة سكانية شاملة.. خدمات طبية وبيطرية بقرية جواد حسني بأبو حمص في البحيرة

تواصل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جهودها في تنظيم القوافل السكانية والطبية المتكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ومؤسسة راعي مصر للتنمية، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية، قافلة سكانية شاملة بمجلس قرية جواد حسني بأبو حمص.

حيث شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 260 مواطنا في عدد من التخصصات شملت رمد و باطنة و أطفال و أسنان، إلى جانب تقديم الخدمات البيطرية وتطعيم 80 رأس أغنام، فضلًا عن تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة لخدمة الأهالي.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل السكانية التي تنفذها محافظة البحيرة، بما يعكس حرصها على تقديم الرعاية المتكاملة لأبناء القرى الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.