باحث: تنظيم الإخوان الإرهابي تعرض لحالة من الانشطار

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن التنظيمات الإرهابية لن تدخل في مجال المساعدات الإنسانية التي تدخل من معبر رفح لأهلنا في غزة.

وأضاف سامح عيد، خلال حلقة مع برنامج "مساء دي إم سي"، أن تنظيم الإخوان الإرهابي، حدث فيه حالة من الانشطار الأفقي والرأسي وهذا أضر بسمعة الجماعة الإرهابية بشدة كبيرة.

وتابع: لأول مرة الانشطار الرأسي يخرج للعلن وتخرج القيادات باتهامات مالية متبادلة، فالجماعة مرت بانشقاقات كثيرة طوال تاريخها ولكن كانت لها القدرة على التجاوز واستكمال المسيرة.

وأوضح أن الاتهامات الحالية اتهامات قاسية لأنها في قمة السلطة وبعض هذه الاتهامات أخلاقية، وكل هذه الاتهامات خرجت للعلن وخرجت فيديوهات تصرح بهذه الأمور.