الحمصاني: الموافقة على 3 قطع أراضٍ بالإسكندرية سكنًا بديلا للمنازل الآيلة للسقوط
الزمالك يطالب زيزو بـ 20 مليون جنيه.. ويطلب قرضا لدفع مستحقات اللاعبين
اشتعال ذاتي.. كواليس احتراق سيارة أمام المتحف المصري الكبير| صور
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

باحث: تنظيم الإخوان الإرهابي تعرض لحالة من الانشطار

محمد شحتة

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن التنظيمات الإرهابية لن تدخل في مجال المساعدات الإنسانية التي تدخل من معبر رفح لأهلنا في غزة.

وأضاف سامح عيد، خلال حلقة مع برنامج "مساء دي إم سي"، أن تنظيم الإخوان الإرهابي، حدث فيه حالة من الانشطار الأفقي والرأسي وهذا أضر بسمعة الجماعة الإرهابية بشدة كبيرة.

وتابع: لأول مرة الانشطار الرأسي يخرج للعلن وتخرج القيادات باتهامات مالية متبادلة، فالجماعة مرت بانشقاقات كثيرة طوال تاريخها ولكن كانت لها القدرة على التجاوز واستكمال المسيرة.

وأوضح أن الاتهامات الحالية اتهامات قاسية لأنها في قمة السلطة وبعض هذه الاتهامات أخلاقية، وكل هذه الاتهامات خرجت للعلن وخرجت فيديوهات تصرح بهذه الأمور.

سامح عيد الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية المساعدات الإنسانية غزة التنظيمات الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

