الفلاحين: ارتفاع الوقود يضاعف تكلفة النقل والري والحرث والجني ويرهق المزارعين

شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام إن قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية وخاصة السولار والبنزين يقلق ويزعج المزارعين ويتسبب في زيارة حجم الاعباء عليهم في ظل زيادة اسعار مدخلات الإنتاج الاخري من أسمدة وتقاوي ومبيدات مع قلة الانتاج وتدني اغلب أسعار المنتجات الزراعية ، لافتا إلى أن زيادة اسعار السولار والبنزين لا يصب في مصلحة القطاع الزراعي.

وأضاف “ابوصدام”  أن زيادة اسعار المنتجات البترولية وخاصة (السولار وبنزين 80) صباح اليوم بنحو جنيهين سوف يتسبب في زيادة تكلفة نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية ويزيد من المصاريف التشغيلية الاخري سواء (ري وحرث وجني أو كافة المعاملات الزراعية الاخرى) التي تستخدم فيها الالات والمعدات التي تعمل بالوقود مما يفاقم مشاكل الفلاحين ويزيد معاناتهم.

وأشار ابوصدام أنه رغم تبريرات الحكومة للزياده وتثبيتها لاسعار المنتجات البترولية بحد ادني لمدة عام في محاولة منها لتخفيف حدة المشكلة، إلا أن ذلك لا يرضي المزارعين ويطالبون الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات مضادة للتقليل من اضرار هذا القرار الذي قد يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع التصخم بما لا يصب في المصلحه العامه والتي تهدف لتنمية القطاع الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين والتخفيف علي المواطنين.

وأكد عبدالرحمن أن زيادة أسعار السولار والبنزين لن يؤدي بالضرورة الي ارتفاع فوري لاسعار المنتجات الزراعية التي يحكمها قانون العرض والطلب لكنه حتما سيؤثر سلباً علي الفلاحين وعلي الانتاج الزراعي وقد يؤدي مستقبلا لارتفاع الأسعار علي المستهلكين أو خسارة كبيرة للفلاحين ، مطالبا الحكومة بسرعة تسعير اجرة الجرارات الزراعية  والمعدات الزراعية الاخري والتي تعمل في حرث وفج وتسوية الأراضي الزراعية لتجهيزها للزراعه وكذلك التي تنقل الاسمده العضويه للحقول كذلك اجرة سيارات النقل التي تنقل المستلزمات والمنتجات الزراعية والعمال حتي لا يستغل اصحاب الجرارات والمعدات الزراعية الاخري والسيارات قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية بزيادة اسعار الاجرة بتقديرات جزافيه لا تتناسب مع الزيادة الجديدة في اسعار المحروقات.

