الخطيب: شركات الأهلي دعمت الاستقرار المالي للنادى

الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
المشاط: يجب بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على الشراكات المبتكرة
أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلى  أن النادي لم يعد يعتمد فقط على الاشتراكات والرعايات كمصادر رئيسية للدخل، بل أصبح يعمل وفق رؤية استثمارية شاملة تحقق الاستدامة المالية وتعظم العوائد من خلال شركاته المختلفة، التي تمثل الذراع الاقتصادية القوية للنادي.


وأوضح الخطيب أن تأسيس شركة الأهلي للخدمات الرياضية جاء استجابةً لتوسع الأنشطة والرحلات والمعسكرات داخل مصر وخارجها، والتي كانت تُكلف خزينة النادي مبالغ ضخمة تذهب إلى جهات خارجية، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في إدارة تلك الملفات داخليًا وحققت نتائج مالية متميزة انعكست إيجابًا على موازنة النادي.
كما تحدث عن أداء شركة الأهلي لكرة القدم خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدًا أنها أسهمت بفاعلية في زيادة العوائد من خلال حسن استغلال الحقوق التجارية والتسويقية للاعبين، إلى جانب تطوير منظومة التسويق والتمويل بما دعم الصفقات واستقرار الفريق الأول، مشيدًا بجهود مجالس إداراتها المتعاقبة في هذا النجاح.


وأشار رئيس الأهلي إلى أن أحمد حسام، المرشح لعضوية مجلس الإدارة ضمن قائمته، كان من العناصر الفاعلة في هذا الملف بما يمتلكه من فكر استثماري حديث يسهم في تطوير أداء الشركات وتحقيق أهدافها المستقبلية.


وتطرق الخطيب إلى شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا ملحوظًا عبر مجلسين متتاليين، وكان حازم هلال عنصرًا مشتركًا في كليهما، مشيدًا بدوره في تطوير الفكر الهندسي داخل النادي، ومؤكدًا أن الشركة وضعت الأساس لإنشاء استاد النادي الأهلي كأحد أهم مشروعات المستقبل

