قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طريق مسدود.. تفاصيل خطيرة في أزمة اتحاد طنجة والزمالك

عبدالحميد معالي
عبدالحميد معالي
يسري غازي

كشف عصام الطالبي نائب رئيس نادي اتحاد طنجة والمتحدث الرسمي للنادي المغربي، عن تفاصيل جديدة حول أزمة عبدالحميد معالي نجم نادي الزمالك.

وقال نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي عبر تصريحات تلفزيونية: تقدمنا بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد أن وصلت الأمور لطريق مسدود.

وتابع نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: نحن  نؤمن أن العلاقة بين الأندية المصرية والمغربية مبنية على الاحترام والتبادل، وأتمنى من إدارة الزمالك أن تبادر بحل الأزمة بصورتها الطبيعية.

وأضاف نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: نأسف على ما وصلنا إليه، ولا يزال الباب مسدودًا في المفاوضات مع الزمالك.

واستطرد نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: لم يتم الرد على أي مراسلات رسمية في الفترة الأخيرة من جانب الزمالك، وطريقة التعامل مؤسفة.

وواصل نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: تواصلنا مرتين رسميًا مع الإدارة وكان هناك رد أن ننتظر 10 أيام، وكانت هناك مراسلات رسمية بين جون إدوارد ورئيس النادي ثم انقطع الاتصال، ولم يحدث أي سداد.

وزاد نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: مستحقات عبدالحميد معالي كانت على دفعتين، ولم نحصل على أي دفعة أو مستحقات حتى الآن.

وأكمل نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي:  تعاملنا بكل احترام وفي إطار شفاف، ولكن غياب التواصل الدائم وعدم الالتزام بالدفع خلق وضعًا غير مريح على قدر الثقة بين الطرفين.

وأتم نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: يوم الاثنين الماضي كلفنا المحامي بتقديم بلاغ لـ "فيفا"، والأمور في طريقها للقضاء، ولا نسعى إلى صدام أو تصعيد ولكن نسعى لاحترام التعاقدات، ولم نتجه لتلك الطريقة إلا بعد فشل كل الطرق الودية.

واختتم حديثه قائلا: نتواصل شخصيا مع اللاعب لأنه ابن النادي.. الزمالك نادٍ كبير ولكن الأمور صعبة للغاية ومعالي يريد تواجد أهله في القاهرة وسبق أن طلب ذلك ولكن المشاكل المادية أعاقت الأمر.

اتحاد طنجه الزمالك عبدالحميد معالي فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

ترشيحاتنا

زلزال

ميانمار تتعرض لهزة أرضية شدتها 6ر3 درجة بمقياس ريختر

وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتيه

وزير الخارجية الغيني يشيد بالعلاقات التاريخية بين بلاده ومصر

رئيس البرازيل

رئيس البرازيل يدافع عن فنزويلا وكوبا: لا أحد يملي عليهما أي شيء

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد