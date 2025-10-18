طريق مسدود.. تفاصيل خطيرة في أزمة اتحاد طنجة والزمالك

كشف عصام الطالبي نائب رئيس نادي اتحاد طنجة والمتحدث الرسمي للنادي المغربي، عن تفاصيل جديدة حول أزمة عبدالحميد معالي نجم نادي الزمالك.

وقال نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي عبر تصريحات تلفزيونية: تقدمنا بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد أن وصلت الأمور لطريق مسدود.

وتابع نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: نحن نؤمن أن العلاقة بين الأندية المصرية والمغربية مبنية على الاحترام والتبادل، وأتمنى من إدارة الزمالك أن تبادر بحل الأزمة بصورتها الطبيعية.

وأضاف نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: نأسف على ما وصلنا إليه، ولا يزال الباب مسدودًا في المفاوضات مع الزمالك.

واستطرد نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: لم يتم الرد على أي مراسلات رسمية في الفترة الأخيرة من جانب الزمالك، وطريقة التعامل مؤسفة.

وواصل نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: تواصلنا مرتين رسميًا مع الإدارة وكان هناك رد أن ننتظر 10 أيام، وكانت هناك مراسلات رسمية بين جون إدوارد ورئيس النادي ثم انقطع الاتصال، ولم يحدث أي سداد.

وزاد نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: مستحقات عبدالحميد معالي كانت على دفعتين، ولم نحصل على أي دفعة أو مستحقات حتى الآن.

وأكمل نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: تعاملنا بكل احترام وفي إطار شفاف، ولكن غياب التواصل الدائم وعدم الالتزام بالدفع خلق وضعًا غير مريح على قدر الثقة بين الطرفين.

وأتم نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي: يوم الاثنين الماضي كلفنا المحامي بتقديم بلاغ لـ "فيفا"، والأمور في طريقها للقضاء، ولا نسعى إلى صدام أو تصعيد ولكن نسعى لاحترام التعاقدات، ولم نتجه لتلك الطريقة إلا بعد فشل كل الطرق الودية.

واختتم حديثه قائلا: نتواصل شخصيا مع اللاعب لأنه ابن النادي.. الزمالك نادٍ كبير ولكن الأمور صعبة للغاية ومعالي يريد تواجد أهله في القاهرة وسبق أن طلب ذلك ولكن المشاكل المادية أعاقت الأمر.