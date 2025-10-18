قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
حقيقة وجود سوق لقرصنة المعلومات في مصر.. خبير يكشف مفاجأة
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة الملف النووى الإيراني
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري
التموين تتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
الشوط الأول .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على إيجل نوار
بمجهود رائع من هاني .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على ايجل نوار
أحمد ناصر يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحادين الفرنسي والدولي للترايثلون لتطوير اللعبة بأفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

وقّع اليوم اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد الإفريقي للترايثلون، برتوكول تعاون مشترك مع أنطونيو أرماني رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون (World Triathlon)، وسيدريك غوس رئيس الاتحاد الفرنسي للترايثلون (FFTRI)، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للترايثلون المنعقدة في وولونغونغ – أستراليا.

يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير ودعم رياضة الترايثلون في القارة الإفريقية، والتي شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية تمثل في توسيع قاعدة الممارسة بين دول القارة وهو ما ظهر خلال البطولات التي شهدت مشاركات أفريقية واسعة.

يهدف البرتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التطوير الفني والإداري، وتنظيم الدورات والبطولات المشتركة، وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء برياضة الترايثلون في إفريقيا إلى مستويات عالمية وتأهيل اللاعبين ليكون على قدر المنافسة وحصد الميداليات في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبه، عبر اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات المصرية والعربية والأفريقية للترايثلون عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع الاتحاد الدولي والاتحاد الفرنسي للترايثلون، كونه يُعد خطوة استراتيجية نحو دعم وتطوير رياضة الترايثلون في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن هذا البرتوكول يمثل انطلاقة جديدة نحو نقل الخبرات العالمية إلى أفريقيا، وفتح آفاق أوسع للاعبين والمدربين والإداريين في مختلف دول القارة، قائلا: لدينا إيمان كبير بقدرات شباب أفريقيا ومواهبهم وقدراتهم الفنية ونعمل على توفير كل ما يلزم لصقل هذه القدرات ورفع مستوى التنافسية والاحترافية".

وشدد اللواء أحمد ناصر على أن الهدف من خلال هذه الشراكة هو تعزيز البنية التحتية الفنية والتنظيمية، وتنظيم بطولات ذات طابع دولي تُبرز المواهب الإفريقية وتُعزز من مكانة أفريقيا على خارطة الترايثلون العالمية.

الاتحاد الإفريقي للترايثلون الاتحاد الدولي للترايثلون الاتحاد الفرنسي للترايثلون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

