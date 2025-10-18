أحمد ناصر يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحادين الفرنسي والدولي للترايثلون لتطوير اللعبة بأفريقيا

وقّع اليوم اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد الإفريقي للترايثلون، برتوكول تعاون مشترك مع أنطونيو أرماني رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون (World Triathlon)، وسيدريك غوس رئيس الاتحاد الفرنسي للترايثلون (FFTRI)، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للترايثلون المنعقدة في وولونغونغ – أستراليا.

يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير ودعم رياضة الترايثلون في القارة الإفريقية، والتي شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية تمثل في توسيع قاعدة الممارسة بين دول القارة وهو ما ظهر خلال البطولات التي شهدت مشاركات أفريقية واسعة.

يهدف البرتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التطوير الفني والإداري، وتنظيم الدورات والبطولات المشتركة، وتبادل الخبرات بما يسهم في الارتقاء برياضة الترايثلون في إفريقيا إلى مستويات عالمية وتأهيل اللاعبين ليكون على قدر المنافسة وحصد الميداليات في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبه، عبر اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادات المصرية والعربية والأفريقية للترايثلون عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع الاتحاد الدولي والاتحاد الفرنسي للترايثلون، كونه يُعد خطوة استراتيجية نحو دعم وتطوير رياضة الترايثلون في القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن هذا البرتوكول يمثل انطلاقة جديدة نحو نقل الخبرات العالمية إلى أفريقيا، وفتح آفاق أوسع للاعبين والمدربين والإداريين في مختلف دول القارة، قائلا: لدينا إيمان كبير بقدرات شباب أفريقيا ومواهبهم وقدراتهم الفنية ونعمل على توفير كل ما يلزم لصقل هذه القدرات ورفع مستوى التنافسية والاحترافية".

وشدد اللواء أحمد ناصر على أن الهدف من خلال هذه الشراكة هو تعزيز البنية التحتية الفنية والتنظيمية، وتنظيم بطولات ذات طابع دولي تُبرز المواهب الإفريقية وتُعزز من مكانة أفريقيا على خارطة الترايثلون العالمية.