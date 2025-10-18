مستقبل وطن بالجيزة يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025

دعا المهندس أحمد الشناوي، أمين أمانة الإسكان بحزب مستقبل وطن بالجيزة، جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعّالة في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن المشاركة ليست مجرد حق دستوري، بل واجب وطني ومسؤولية مجتمعية تمثل جوهر الانتماء للوطن، مشددًا على أن الانتخابات القادمة محطة حاسمة في مسيرة الدولة المصرية نحو استكمال البناء والتنمية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الشناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن المشاركة الواسعة من أبناء الشعب المصري هي الضمان الحقيقي لاستمرار مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي، وهي رسالة دعم واضحة للدولة في مواجهة التحديات الراهنة، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع الوعي بأهمية الصوت الانتخابي باعتباره أداة التغيير والمحاسبة والبناء.

وأشار إلى أن الحزب يعمل منذ انطلاق العملية الانتخابية على رفع الوعي بأهمية المشاركة، وتشجيع المواطنين في كل المحافظات على ممارسة دورهم الديمقراطي بحرية ومسؤولية، موضحًا أن القيادة السياسية وضعت المواطن في قلب كل سياسات الدولة، وأن استمرار تلك المسيرة يحتاج إلى دعم شعبي حقيقي من خلال صناديق الاقتراع.

وشدد الشناوي على أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تعيش واحدة من أهم مراحل التحول في تاريخها الحديث، حيث تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة في كل القطاعات، من الإسكان إلى البنية التحتية إلى الخدمات الاجتماعية، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات تعني التمسك بمكتسبات الوطن والدفاع عن استقراره ووحدته، مؤكدًا على أن الانتخابات ليست سباقًا على المقاعد، بل سباق على المسؤولية والواجب الوطني، موجهًا ندائه لعموم الشعب المصري بالمشاركة ي تحديد من ينوب عنهم ويكونوا جزءًا من صنع القرار، لأن مصر القوية تبنى بسواعد أبنائها المخلصين، لينستكملوا مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة مدنية حديثة متقدمة.