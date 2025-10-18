قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
مساعد وزير الخارجية: إنهاء الحروب الإقليمية مبدأ ثابت في السياسة المصرية
رئيس الوزراء الأفغاني: لا نسعى للحرب مع باكستان لكنها بدأت انتهاك سيادتنا
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
محافظ المنيا: لن نتهاون في تطبيق التعريفة الجديدة ومنع أي محاولات لاستغلال الركاب
بنجلاديش: تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار دكا بعد اندلاع حريق في منطقة الشحن
"سي.إن.إن.": محادثات داخل الإدارة الأمريكية حول لقاء جديد بين ترامب وكيم خلال جولة آسيا
تعرف على آخر موعد لتنازل المتقدمين لانتخابات مجلس النواب عن ترشحهم
الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة
سامسونج توقف مؤقتًا تحديث One UI 8 (أندرويد 16) لهواتف Galaxy S24 وS22
محمود طلحة يكشف أسرارا جديدة عن بطولات أشرف مروان في حرب أكتوبر | بث مباشر
مستخدما كلب حراسة.. ضبط عاطل لاتجاره بالمخدرات في الشارع بشبرا الخيمة
محافظات

حملات على الطرق والمحاور والمواقف للتأكد من الركاب عن الاجرة المدفوعة بالجيزة

أحمد زهران

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ حملات على الطرق والمحاور والمواقف واستيقاف سيارات الميكروباص للتأكد من الركاب عن الاجرة المدفوعة.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، أنه في حال وجود مخالفة من السائق يتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية .

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل بمواقف سيارات السرفيس على مستوى الأحياء والمراكز والمدن من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وذلك للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة لخطوط السير التي تشمل عددًا كبيرًا من خطوط النقل الداخلية والإقليمية، ومتابعة انتظام حركة المركبات والتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة عقب قرار تحريك أسعار الوقود.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المواقف لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم استغلال المواطنين.

وخلال المتابعة من داخل مركز السيطرة وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من آراء المواطنين حول مدى التزام السائقين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ بالتأكد من تعليق الملصقات والبنرات الخاصة بالتعريفة الجديدة ونشرها داخل المواقف في أماكن واضحة للمواطنين والسائقين، إلى جانب إظهار أرقام الشكاوى والبلاغات للإبلاغ عن أي تجاوزات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة جميع المواقف للتأكد من مطابقة البنرات المعلقة لتعريفة الركوب المُعلنة، والتي تتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة، لمنع أي محاولات لزيادة التعريفة بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجّه المحافظ الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بتكثيف الرقابة والمتابعة على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة: 33465048 / 33465046 بالإضافة إلى خدمة الواتساب على الرقم 01016050453.

كما حرص المحافظ على متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية والتزامها بالأسعار المعلنة.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مواصلة ترقيم مركبات التوكتوك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة مواقف السرفيس

