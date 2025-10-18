جامعة مطروح تختتم البرنامج التدريبي استعدادًا لجائزة التميز الداخلي

اختتمت جائزة مصر للتميز الحكومي فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان “تأهيل المُقيّمين الداخليين”، والذي نُظِّم بجامعة مطروح برعاية الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس الجامعة؛ وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق مرحلة التقييم ضمن مراحل تنفيذ جائزة التميز الداخلي بالجامعة في نسختها الأولى، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور المصري أن البرنامج التدريبي استمر على مدار يومين بمشاركة 11 مُقيِّمًا داخليًا من كوادر كليات الجامعة المختلفة، بهدف رفع قدراتهم وبناء معارفهم حول هيكلية ومنهجية عمليات التقييم، وتعزيز مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي داخل الجامعة.

حاضر في البرنامج الدكتور إيهاب عبدالله، المُقيِّم المعتمد من جائزة مصر للتميز الحكومي، والذي تناول خلال التدريب منهجيات التقييم الذاتي وآليات تحسين الأداء المؤسسي وفقًا لمعايير التميز الحكومي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص جامعة مطروح على نشر ثقافة التميز والجودة في الأداء الإداري والأكاديمي، ودعم جهود التحول نحو مؤسسات جامعية رائدة تتبنى معايير الحوكمة والكفاءة لتحقيق رؤية مصر 2030.