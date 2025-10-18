اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة الملف النووي الإيراني

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، سلسلة اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ومبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف؛ لمتابعة التطورات على صعيد الملف النووي الإيراني، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد بالمنطقة، والبناء على الزخم الذي تولد عقب التوقيع على اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر الماضي.

تناولت الاتصالات ضرورة مواصلة العمل على خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف لإعادة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة؛ للتوصل لاتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني؛ يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجرى الاتفاق على مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة فى هذا الشأن.