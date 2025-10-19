قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة
كل ما تريد معرفته عن فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور
منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد
تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي
«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
علاقة الجنسنج والعسل الجبلي بالصحة الجنسية.. استشاري تغذية: النكد يقتل التستوستيرون والشغف|فيديو
خبير أثري: اكتشاف عملات أثرية بالإسكندرية يكتب فصل جديد من تاريخ المدينة
تورنتو تنتفض: «لا للطغاة».. رسالة كندية في وجه ترامب
القادم أعظم.. المعتصم سالم: بيراميدز بطل يستحق.. واللاعبون كتبوا التاريخ بعرقهم
«نحن الدستور».. مسيرات «لا ملوك» تشتعل في لوس أنجلوس ضد «ترامب» | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كيك بصوص القهوة

كيك بصوص القهوة
كيك بصوص القهوة
نهى هجرس

الكيك بصوص القهوة من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص ، ويمكن تحضير كيك بصوص القهوة بخطوات بسيطة.

مقادير كيك بصوص القهوة 

2 كوب دقيق

1 كوب زيت

¼ كوب كاكاو

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

1 ونصف كوب سكر

1 ونصف كوب لبن

1 ملعقة كبيرة خل

2 بيضة

2 باكو فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة تحضير كيك بصوص القهوة

أخلطي الزيت واللبن والسكر والكاكاو القهوة والفانيليا

قسمي الخليط لجزأين، وضيفي لجزء من الصوص البيض والخل ويقلب كل الخليط

أخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح

ضيفي خليط الصوص والبيض لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق

ضعي الكيك في الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

ضيفي الصوص على الوجه

تقطع وتقدم

كيك كيك بصوص القهوة طريقة عمل كيك بصوص القهوة مقادير كيك بصوص القهوة

