أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كيك بصوص القهوة

الكيك بصوص القهوة من الحلويات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص ، ويمكن تحضير كيك بصوص القهوة بخطوات بسيطة.

مقادير كيك بصوص القهوة

2 كوب دقيق

1 كوب زيت

¼ كوب كاكاو

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

1 ونصف كوب سكر

1 ونصف كوب لبن

1 ملعقة كبيرة خل

2 بيضة

2 باكو فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

طريقة تحضير كيك بصوص القهوة

أخلطي الزيت واللبن والسكر والكاكاو القهوة والفانيليا

قسمي الخليط لجزأين، وضيفي لجزء من الصوص البيض والخل ويقلب كل الخليط

أخلطي الدقيق والبيكنج بودر والملح

ضيفي خليط الصوص والبيض لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط

يصب الخليط في صينية مدهونة بالسمنة ومرشوشة بالدقيق

ضعي الكيك في الفرن فى درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

ضيفي الصوص على الوجه

تقطع وتقدم