أقوى من الطرق العادية.. اكتشاف جديد يفحص 50 نوعا من السرطان

السرطان
السرطان
اسماء محمد

تمكنت دراسة جديدة من إيجاد طرقة تساعد على اكتشاف السرطان في المراحل الأولى.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي توصلت الدراسة إلى فحص دم يمكنه كشف أكثر من 50 نوع من السرطان معظمهم يصعب تشخيصهم في المراحل الأولى.

 اكتشاف السرطان في أنواع صعبة

أُجريت الدراسة في أمريكا الشمالية وتوصلت إلى أن الفحص تمكّن من اكتشاف مجموعة واسعة من أنواع السرطان وكان  ثلاثة أرباعها بدون برامج فحص روتينية بل تمكن فحص الدم من تشخيص أكثر من نصف السرطانات في مراحلها المبكرة التي تكون فرص الشفاء فيها أكبر.

وكان انواع السرطان التى لا يوجد لها فحص روتيني وتم اكتشافها بتحليل الدم الجديد، هى : سرطان المبيض والكبد والمعدة والمثانة والبنكرياس.

احترس منها .. 24 علامة تحذيرية تنذر بالسرطان

وقال الباحث الرئيسي دكتور نيما نبوي زاده، الأستاذ المشارك في قسم طب الأشعة بجامعة العلوم والصحة في أوريغون، تكشف النتائج أن فحص الدم يمكن أن يُحدث تحولاً جذرياً" في الكشف المبكر عن أمراض السرطان في مراحل أبكر، عندما تكون فرص العلاج الناجح أسهل و أكبر.

مزايا أخرى للفحص 

وأشارت الدراسة الى أن تمكن الفحص من استبعاد مرض السرطان بشكل صحيح لأكثر من 99 ٪ ممن كانت نتائجهم سلبية.

السرطان والشيخوخة

وعند الجمع بين هذا التحليل وبرامج فحص الثدي والأمعاء وعنق الرحم ارتفع عدد حالات مرضى السرطان التى تم اكتشفاها سبعة أضعاف النسب التقليدية، وتمكّن فحص الدم من تحديد مصدر السرطان بدقة في 9  حالات من كل 10 أفراد.

