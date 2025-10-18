النائبة سمر سالم تحصل على الماجستير عن دور البرلمان في تحقيق السلام الإقليمي

حصلت النائبة سمر السيد علي عطية سالم، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الصحية، على الماجستير بعد مناقشة دراسة تحت عنوان:"دور البرلمانات في تحقيق السلام واحتواء النزاعات الإقليمية – دراسة حالة البرلمان المصري (2020 – 2025)".

وقد تمت المناقشة بحضور لفيف من أعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة، وسط إشادة بالدراسة وما تضمنته من تحليل موضوعي ورؤية متعمقة لدور الدبلوماسية البرلمانية المصرية في دعم جهود الدولة لتحقيق السلام الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتناولت الرسالة بالدراسة والتحليل الدور الذي يضطلع به البرلمان المصري في تعزيز جهود الدولة لتحقيق السلام الإقليمي واحتواء النزاعات في المنطقة، من خلال آليات الدبلوماسية البرلمانية ومشاركاته في المحافل الدولية والإقليمية خلال الفترة من عام 2020 حتى 2025.

وأبرزت الدراسة قدرة المؤسسات التشريعية على دعم السياسة الخارجية المصرية، وترسيخ مفاهيم الحوار والتعاون كوسائل فاعلة لحل النزاعات الإقليمية، بما يعكس تطور الأداء البرلماني المصري ودوره المتنامي في محيطه العربي والإفريقي.

وأعربت النائبة سمر سالم عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا اليوم الذي وصفته بأنه يوم جني ثمار سنوات من الجهد والعطاء، موجهة الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة والإشراف، ولجميع الحاضرين الذين شاركوها هذه اللحظة المهمة في مسيرتها العلمية والبرلمانية.