عاجل .. آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المناطق الشرقية لمدينة غزة
محمد صلاح: عدم مشاركة محمد عواد أمام ديكاداها «علامة استفهام».. وعودة الجزيري قوة ضاربة
كل ما تريد معرفته عن فترات الدعاية والصمت الانتخابي وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
بجوائز بلغت 10 آلاف دولار.. مصر تختتم البطولة الدولية للريشة الطائرة في نسختها العاشرة |صور
منتخب مصر المختلط يفوز ببرونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي | شاهد
تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز أعلى طريق المعادي
«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه
علاقة الجنسنج والعسل الجبلي بالصحة الجنسية.. استشاري تغذية: النكد يقتل التستوستيرون والشغف|فيديو
خبير أثري: اكتشاف عملات أثرية بالإسكندرية يكتب فصل جديد من تاريخ المدينة
تورنتو تنتفض: «لا للطغاة».. رسالة كندية في وجه ترامب
القادم أعظم.. المعتصم سالم: بيراميدز بطل يستحق.. واللاعبون كتبوا التاريخ بعرقهم
«نحن الدستور».. مسيرات «لا ملوك» تشتعل في لوس أنجلوس ضد «ترامب» | صور
أخبار البلد

متحف المركبات الملكية يطلق برنامج "عربة الملك" للأطفال

متحف المركبات الملكية يطلق برنامج "عربة الملك" للأطفال
متحف المركبات الملكية يطلق برنامج "عربة الملك" للأطفال
محمد الاسكندرانى

أطلق متحف المركبات الملكية برنامجه التعليمي الشهري "عربة الملك"، للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يُقام يوميًا مرة واحدة أسبوعيًا خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٥م، مستهدفًا مجموعة من زائري المتحف من أبناء أصدقاء التربية المتحفية بالمتحف.
أوضحت إدارة متحف المركبات الملكية،أن برنامج "عربة الملك" يتضمن جولة متحفية متخصصة للتعرف على أهم أنواع العربات الملكية بالمتحف، مع التركيز كل أسبوع على نوع معين لفهم أشكاله واستخداماته ومشاركته في الاحتفالات الرسمية.
أضافت إدارة المتحف،أن الفعاليات تضمنت ورشة فنية تعليمية تبدأ بمجموعة من المسابقات التفاعلية لتعزيز معرفة الأطفال بالمعلومات التاريخية والأثرية للعربات، يليها نشاط فني عملي لتلوين وتزيين نماذج مصغرة للعربات، ليتم وضعها ضمن برواز خاص كنتاج إبداعي للأطفال.
ويهدف البرنامج إلى تعريف الأطفال بأهم مقتنيات المتحف وربطهم بتاريخ وحضارة مصر، إلى جانب دعم التواصل الاجتماعي والدمج المجتمعي من خلال أنشطة تعليمية وفنية ممتعة.
يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها.

أهداها الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869، وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في عام 1924م.

يضم متحف المركبات الملكية مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، كما يضم مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.
 

