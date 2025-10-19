حملات مكثفة لضبط الأسواق بعد تحريك أسعار الوقود | تفاصيل

تواصل المحافظات حملاتها التموينية المكثفة لضبط الاسواق بعد تحريك اسعار الوقود، ومنع استغلال المواطنين.

البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملاتها التموينية على محطات الوقود بقرى ومراكز المحافظة، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم تهريب المواد البترولية للسوق السوداء، بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشنت الإدارة التموينية بمركز دمنهور، حملة تموينية على محطات الوقود، بإشراف مصطفى غريب، مدير الإدارة، وبرئاسة علي أبوزيد، رئيس الرقابة، وبمرافقة رمضان شرشر، مباحث تموين البحيرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود لتصرفها في كمية 5789 لتر بنزين 92 وبيعها في السوق السوداء، وتم عرض الواقعة على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط محطة وقود أخرى لتصرفها في كمية 1623 لتر سولار بالسوق السوداء، وتم عرض الواقعة على جهات التحقيق.

في مركز شبراخيت تمكنت حملة تموينية مماثلة، بإشراف ورئاسة أحمد أبو الليف، رئيس الرقابة، وعضوية حسام عيد، المفتش بالرقابة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط والتحفظ على كمية قدرها 1000 لتر سولار تم تجميعه بغرض بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

المنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والسوبرماركت والمحال التجارية والسلاسل الكبرى والمطاعم والمخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لمتابعة حركة تداول السلع وضمان الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المعروض منها، حفاظًا على حقوق المواطنين وردع المخالفين والمتلاعبين بالسلع التموينية أو الاستراتيجية.

وأكد المحافظ أن الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، بما في ذلك مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، ورؤساء الوحدات المحلية، لتحقيق الرقابة الشاملة على الأسواق وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطن أو تؤثر على استقرار السوق المحلي.

حملات تموينية

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية المكثفة أسفرت عن تحرير 257 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار خطة المديرية لمتابعة المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم في مجال مجابهة المتلاعبين بالدعم تم ضبط سيارة محملة بـ 1000 لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط 5 شكائر سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة قبل الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الوادي الجديد

شكلت الدكتورة سلوي مصطفي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات تفتيشية لمتابعة الالتزام بأسعار أسطوانات البوتاجاز في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطبقا لقرار اللجنة المختصة بتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز وفقًا لبعد المسافات بين المراكز.

وأكدت مدير تموين الوادي الجديد، أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية لضبط أي مخالفات، مشيرًة إلى توافر المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بجميع المراكز.

طالبت مدير التموين بالوادي الجديد، بالمواطنين التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات استغلال عبر القنوات المخصصة لتلقي الشكاوى، في إطار حرص وزارة التموين على ضمان انضباط السوق وتحقيق العدالة في توزيع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز لخدمة المواطنين.