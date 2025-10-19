قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
محبو آل البيت يحيون ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين.. فيديو وصور
مصدر أمني إسرائيلي: ستكون هناك هجمات إضافية ضد حماس
صُناع السلام.. تخليد اتفاق وقف حرب غزة بجدارية تجمع الرئيس السيسي وترامب بشرم الشيخ
بالزي السعودي| الموسيقار هاني فرحات يقبل يد محمد عبده.. ما القصة؟
الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام لكن التحدي كبير قوي
خبير اقتصادي: مبادرة تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية توفر للتجار 7% من الفائدة البنكية
الرئيس السيسي: الحرب لم تعد فقط بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة وتحمل
الرئيس السيسي في منتدى أسوان: إفريقيا قادرة على استعادة مصداقية النظام العالمي
الرئيس السيسي: الساعة في يوم الاقتتال تعرقل تقدم مصر شهورًا وسنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأزهر منهج الوسطية.. ندوات توعية للطلاب فى المعاهد الأزهرية

خلال فاعليات الندوة
خلال فاعليات الندوة
ايمن محمود

انطلقت فعاليات الأسبوع الثالث لمكتب "بناء"، والذي يُعقد تحت عنوان "الأزهر منهج الوسطية"، بتنظيم مجموعة من الفعاليات التنويرية المتنوعة بهدف ترسيخ الفهم الصحيح لقيم الوسطية والاعتدال لدى الطلاب بالمعاهد الازهرية بمطروح .

​شهدت الفعاليات ندوة متميزة أقيمت في معهد بنين مطروح النموذجي، بحضور الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومحمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

​حاضر في الندوة رفعت قريش، معلم خبير للغة العربية، الذي تناول بالتفصيل مكانة الأزهر الشريف كمنارة للوسطية والاعتدال في العالم.

واستعرض الأستاذ قريش مفهوم التطرف وكيف يحارب الأزهر أفكار الغلو والانحراف من خلال منهجه العلمي والتربوي الذي يركز على التسامح وقبول الآخر، مؤكداً أن الوسطية ليست ضعفاً أو تهاوناً، بل هي قوة في الحق واتزان في التفكير.

​و أكد الشيخ عطية سالم على أن عنوان "الأزهر منهج الوسطية" يمثل الهوية الحقيقية للمؤسسة الأزهرية التي تعمل على إخراج جيل واعٍ، متوازن فكرياً وسلوكياً.

​ودعا الطلاب إلى ضرورة الالتزام بمنهج الأزهر المنفتح والمستنير، مشدداً على أهمية الاستفادة من هذه الأنشطة الثقافية. كما حثّ الطلاب على ضرورة الإسراع بالتسجيل في مبادرة "مداد" قبل نهاية موعد التسجيل، لما لها من دور في تنمية مهاراتهم الإبداعية والفكرية.

​من جانبه، شجع محمود الحلبي، الطلاب على المشاركة الفعالة في جميع أنشطة مكتب "بناء" التي تم تصميمها خصيصاً لتنمية الوعي الثقافي والوطني والديني لديهم.

وأشار الحلبي إلى أن بناء الوعي يبدأ بفهم مبادئ الدين السمحة والمنهج الأزهري المعتدل، مؤكداً أن الإدارة العامة للعلوم الثقافية تدعم كل جهد يهدف إلى تعميق ثقافة الحوار والاعتدال في نفوس الأجيال الجديدة.

​واختتمت الندوة بفتح باب النقاش والحوار، حيث تفاعل الطلاب بشكل لافت مع المحاضرين والقيادات الحاضرة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعربت نادية فتحي وكيل الوزارة عن شكرها لكافة المشاركين باحتفالية تعليم مطروح بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تنظيمها بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأشادته للتنظيم الرائع والاعداد المتميز لتلك الاحتفالية الوطنية

وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمدير وهيئة تدريس واداريي المدرسة العسكرية للجهد المتميز والاخلاص في العمل علي مدار الايام الماضية كذلك ثمنت مجهودات رجال التربية الرياضية توجيه عام وموجهين ومعلمين بعد تنظيم عرض رياضي شامل مبهر لالعاب الكاراتيه والجودو برزت خلاله المهارات الفنية واللياقة البدنية وحسن التدريب والانتماء الوطني للطلاب حيث كان مسك ختام الاحتفالية تابلوه فني جميل أزدان برفع علم مصر خفاقا مع تنظيم بديع لطلاب العرض الرياضي

و أثنت نادية فتحي علي التألق المستمر لفريق كورال المديرية بقيادة موجه عام الموسيقي والذي برع اليوم خلال الحفل في تقديم عدة اغاني جميلة معبرة عن الانتماء الوطني لاقت الاستحسان والاشادة من الجميع ايضا أشادت بمجهودات توجيه عام رياض الاطفال قيادة وموجهين ومعلمين بعد تقديم البراعم لبعض العروض الفنية الجيدة التي لاقت صدي واسعا من اعجاب السادة الحضور.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

ترشيحاتنا

احمد حسن

بعد الشائعات.. أحمد حسن يعلن جاهزية نجم الزمالك للإياب أمام ديكيداها

بطولة العالم لرفع الأثقال

مصر تحتل المركز الثالث بجدول ميداليات الكبار في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

ياسين منصور

ياسين منصور: الأهلي يستحق اللعب في أوروبا وليس بأفريقيا

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد