الأزهر منهج الوسطية.. ندوات توعية للطلاب فى المعاهد الأزهرية

انطلقت فعاليات الأسبوع الثالث لمكتب "بناء"، والذي يُعقد تحت عنوان "الأزهر منهج الوسطية"، بتنظيم مجموعة من الفعاليات التنويرية المتنوعة بهدف ترسيخ الفهم الصحيح لقيم الوسطية والاعتدال لدى الطلاب بالمعاهد الازهرية بمطروح .

​شهدت الفعاليات ندوة متميزة أقيمت في معهد بنين مطروح النموذجي، بحضور الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ومحمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

​حاضر في الندوة رفعت قريش، معلم خبير للغة العربية، الذي تناول بالتفصيل مكانة الأزهر الشريف كمنارة للوسطية والاعتدال في العالم.

واستعرض الأستاذ قريش مفهوم التطرف وكيف يحارب الأزهر أفكار الغلو والانحراف من خلال منهجه العلمي والتربوي الذي يركز على التسامح وقبول الآخر، مؤكداً أن الوسطية ليست ضعفاً أو تهاوناً، بل هي قوة في الحق واتزان في التفكير.

​و أكد الشيخ عطية سالم على أن عنوان "الأزهر منهج الوسطية" يمثل الهوية الحقيقية للمؤسسة الأزهرية التي تعمل على إخراج جيل واعٍ، متوازن فكرياً وسلوكياً.

​ودعا الطلاب إلى ضرورة الالتزام بمنهج الأزهر المنفتح والمستنير، مشدداً على أهمية الاستفادة من هذه الأنشطة الثقافية. كما حثّ الطلاب على ضرورة الإسراع بالتسجيل في مبادرة "مداد" قبل نهاية موعد التسجيل، لما لها من دور في تنمية مهاراتهم الإبداعية والفكرية.

​من جانبه، شجع محمود الحلبي، الطلاب على المشاركة الفعالة في جميع أنشطة مكتب "بناء" التي تم تصميمها خصيصاً لتنمية الوعي الثقافي والوطني والديني لديهم.

وأشار الحلبي إلى أن بناء الوعي يبدأ بفهم مبادئ الدين السمحة والمنهج الأزهري المعتدل، مؤكداً أن الإدارة العامة للعلوم الثقافية تدعم كل جهد يهدف إلى تعميق ثقافة الحوار والاعتدال في نفوس الأجيال الجديدة.

​واختتمت الندوة بفتح باب النقاش والحوار، حيث تفاعل الطلاب بشكل لافت مع المحاضرين والقيادات الحاضرة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق اعربت نادية فتحي وكيل الوزارة عن شكرها لكافة المشاركين باحتفالية تعليم مطروح بالذكري الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي تم تنظيمها بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وأشادته للتنظيم الرائع والاعداد المتميز لتلك الاحتفالية الوطنية

وقدمت وكيل الوزارة الشكر لمدير وهيئة تدريس واداريي المدرسة العسكرية للجهد المتميز والاخلاص في العمل علي مدار الايام الماضية كذلك ثمنت مجهودات رجال التربية الرياضية توجيه عام وموجهين ومعلمين بعد تنظيم عرض رياضي شامل مبهر لالعاب الكاراتيه والجودو برزت خلاله المهارات الفنية واللياقة البدنية وحسن التدريب والانتماء الوطني للطلاب حيث كان مسك ختام الاحتفالية تابلوه فني جميل أزدان برفع علم مصر خفاقا مع تنظيم بديع لطلاب العرض الرياضي

و أثنت نادية فتحي علي التألق المستمر لفريق كورال المديرية بقيادة موجه عام الموسيقي والذي برع اليوم خلال الحفل في تقديم عدة اغاني جميلة معبرة عن الانتماء الوطني لاقت الاستحسان والاشادة من الجميع ايضا أشادت بمجهودات توجيه عام رياض الاطفال قيادة وموجهين ومعلمين بعد تقديم البراعم لبعض العروض الفنية الجيدة التي لاقت صدي واسعا من اعجاب السادة الحضور.