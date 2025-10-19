أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا .. مفاجأة فى أسعار الطقس اليوم

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى أسوان يتناول موضوعات الاستثمار في البنية التحتية والممرات الاستراتيجية ودور المجتمع الخاص في التنمية.

بدر عبد العاطي: مبادرة «السويس والبحر الأحمر» لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مخرجات منتدى أسوان ستأخد طريقها للتنفيذ العملي من خلال مركز القاهرة لتسوية النزاعات.

البسوا خريفي.. الأرصاد: طقس مستقر ودرجات حرارة معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

يهتم المواطنون بمعرفة أحوال الطقس خلال فترة الخريف، نظرا لتقلباته الجوية بين يوما وأخر، أو حتي بين الصباح الباكر وفترة الظهيرة من نفس اليوم

اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة

قال اللواء ياسر وهبة: “فى تاريخ أمتنا المصرية أياما مشهودة تلمع فى الذاكرة الوطنية كما تلمع فى السماء، و من هذه الأيام يوم السادس من أكتوبر عام 73، حين تزينت أرض مصر بوشاح النصر”.

التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر

حيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية ال42، والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكري الـ52 لانتصارات نصر أكتوبر المجيدة.

الرئيس السيسي: الحرب لم تعد فقط بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة وتحمل

قال الرئيس السيسي، إننا نخوض الحروب من أجل تغيير واقعنا الاقتصادي للأفضل.

الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام لكن التحدي كبير قوي

أقسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قائلا: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام قوى لكن التحدى كبير قوى ولا بد إننا نجتهد ونعمل أقصى جهد بيكم انتم بتحملكم والله أنا مش بجامل بيكم لازم نعبر ظروفنا الصعبة ولا بد أن يتحسن اقتصادنا.