عاجل
استشهاد 10 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات منذ الصباح
وزير الداخلية الفرنسي: عملية سرقة اللوفر استغرقت 7 دقائق ونفذها فريق محترف
علاج 114 ألف مريض من الإدمان بمركز العزيمة بأسوان .. فيديو
ياسين منصور : عملى الخاص حرمنى من الترشح لخدمة الأهلي
ياسين منصور: هدفنا إستمرار إنجازات الأهلي
قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة
كتائب القسام تعلن العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث
حازم إمام يتقدم باستقالته من منصبه في الزمالك .. تفاصيل
محافظ الأقصر يدشن مبادرة تاريخ بلدنا في عيون ولادنا لترسيخ الانتماء الوطني بين الطلاب
قرار وشيك حول صرف مرتبات أكتوبر.. تسريبات تكشف الموعد الحقيقي
دودو الجباس: بيراميدز أصبح يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في المباريات الهامة
حماس: الاحتلال ومستوطنوه يسعون واهمين إلى قتل مظاهر الحياة في الضفة الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا .. مفاجأة فى أسعار الطقس اليوم

إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.

الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى أسوان يتناول موضوعات الاستثمار في البنية التحتية والممرات الاستراتيجية ودور المجتمع الخاص في التنمية.

بدر عبد العاطي: مبادرة «السويس والبحر الأحمر» لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مخرجات منتدى أسوان ستأخد طريقها للتنفيذ العملي من خلال مركز القاهرة لتسوية النزاعات.

البسوا خريفي.. الأرصاد: طقس مستقر ودرجات حرارة معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا

يهتم المواطنون بمعرفة أحوال الطقس خلال فترة الخريف، نظرا لتقلباته الجوية بين يوما وأخر، أو حتي بين الصباح الباكر وفترة الظهيرة من نفس اليوم

اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة

قال اللواء ياسر وهبة: “فى تاريخ أمتنا المصرية أياما مشهودة تلمع فى الذاكرة الوطنية كما تلمع فى السماء، و من هذه الأيام يوم السادس من أكتوبر عام 73، حين تزينت أرض مصر بوشاح النصر”.

التقط صورة تذكارية معهم.. الرئيس السيسي: أبطال حرب أكتوبر أعادوا العزة لمصر

حيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية ال42، والتي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكري الـ52 لانتصارات نصر أكتوبر المجيدة.

الرئيس السيسي: الحرب لم تعد فقط بالسلاح بل أصبحت حرب وعي وإرادة وتحمل

قال الرئيس السيسي، إننا نخوض الحروب من أجل تغيير واقعنا الاقتصادي للأفضل.

الرئيس السيسي: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام لكن التحدي كبير قوي

أقسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قائلا: والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام قوى لكن التحدى كبير قوى ولا بد إننا نجتهد ونعمل أقصى جهد بيكم انتم بتحملكم والله أنا مش بجامل بيكم لازم نعبر ظروفنا الصعبة ولا بد أن يتحسن اقتصادنا.

السيسي الذهب الدولار الأرصاد الجوية الطقس الرئيس السيسي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

مودة

التضامن: مودة ينفذ المرحلة الثانية من تدريباته لأبناء المناطق الحدودية في 5 محافظات

الكشف الطبي على المحامين

بالتعاون مع الصحة.. إقبال كثيف من المحامين على الكشف الطبي المجاني

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل عددا من الأساقفة لمناقشة شؤون رعوية بعدة إيبارشيات| صور

بالصور

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

