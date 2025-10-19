قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة حلوان تشارك بفعالية في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين لوزارة الدفاع بحضور الرئيس السيسي

حسام الفقي

 شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين التي نظمتها وزارة الدفاع، بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكري الـ 52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

جاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، وبإشراف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والعقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة. وقد جسدت هذه المشاركة حرص الجامعة على ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز الثقافة العسكرية والمدنية لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات.

تميزت مشاركة طلاب جامعة حلوان بالحماس والتفاعل الإيجابي مع فعاليات الندوة، التي تناولت موضوعات وطنية وتاريخية مهمة، واستعرضت جهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، إلى جانب نماذج مشرفة من أبطال الجيش المصري الذين قدموا تضحيات عظيمة من أجل الوطن.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن هذه الفعاليات تمثل فرصة ذهبية للطلاب للاطلاع على تاريخ مصر العسكري، والتفاعل المباشر مع رموز وطنية ملهمة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الجامعات ووزارة الدفاع في تنظيم مثل هذه الندوات التي تعزز من وعي الشباب وتربطهم بتاريخهم المجيد، وأن هذه المشاركة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها جامعة حلوان في إطار خطتها الاستراتيجية لغرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب، وتفعيل دورهم في بناء مستقبل مصر، من خلال المعرفة، والانتماء، والعمل الجاد.

وأكد العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية "إن مشاركتنا في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين التي نظمتها وزارة الدفاع بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على بناء وعي حقيقي لدى شباب الجامعات، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن في نفوسهم، لقد كانت الندوة فرصة عظيمة لطلاب جامعة حلوان للاطلاع على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة، والتفاعل مع نماذج وطنية مشرفة قدمت الغالي والنفيس من أجل رفعة مصر وأمنها. ونحن في إدارة التربية العسكرية نؤمن بأن هذه الفعاليات تمثل ركيزة أساسية في بناء الشخصية الوطنية للطالب الجامعي، وتحصينه ضد الأفكار الهدامة، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لديه.

 

