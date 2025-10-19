غدا انطلاق أول اجتماعات اللجان المتخصصة لمناقشة تطوير الإعلام

تبدأ غدا اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري اجتماعات اللجان الفرعية لوضع خارطة طريق شاملة لمناقشة تطوير الإعلام و التحول الرقمي والتشريعات والتمويل وتطوير الصحافة.

و تعقد اللجان الفرعية المنبثقة عنها اجتماعاتها بداية من غد الإثنين، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، للوصول إلى وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.

ومن المقرر أن تعقد لجنتا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتدريب والتأهيل وبحوث الإعلام، اجتماعين غدًا الإثنين، فيما تعقد لجنتا التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف والتمويل والدعم والنماذج الاقتصادية اجتماعهما بعد غدٍ الثلاثاء، أولى اجتماعاتها.

كما تعقد لجنتا تطوير الصحافة الورقية والرقمية وإعلام الخدمة العامة، اجتماعيهما يوم الأربعاء المقبل، ويشهد الخميس المقبل انعقاد اجتماعي لجنتي السياسات الإعلامية وتطوير الإعلام الخاص.

ويختار أعضاء اللجان رؤساءها في الاجتماع الأول، على أن تعرض تلك اللجان توصياتها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.