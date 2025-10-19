قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي تعزز ثوابت الدولة وتؤكد على صمود المصريين

أكد المهندس محمود طاهر، الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، جاءت لتؤكد على ثوابت الدولة المصرية ومرتكزاتها الأساسية، مقدمًا تحليلًا عميقًا للمسارات التاريخية التي مرت بها البلاد، والنجاحات التي تحققت بفضل تكاتف الجهود، ما يرسخ الوعي الوطني بأهمية الوحدة والصمود في مواجهة التحديات.

وأضاف طاهر أن حديث الرئيس السيسي عن أبطال حرب أكتوبر العظيمة يمثل تكريمًا مستحقًا لدورهم المحوري في استعادة العزة والكرامة لمصر، ويؤكد على أن الوفاء لتضحيات الأجداد هو حجر الزاوية في بناء مستقبل الأمة، مشيرًا إلى أن هذا الاستلهام من روح أكتوبر يبعث برسالة قوية للأجيال الحالية والقادمة بأن الإرادة المصرية قادرة على تخطي أي صعاب.

وأشار الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن إلى أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالتكاليف الباهظة التي تحملتها مصر في حربها ضد الإرهاب، وكذلك التحديات الاقتصادية التي أعقبت أحداث 2011، مؤكدًا أن هذا الشرح الوافي يعزز من وعي المواطنين بحجم التضحيات التي قُدمت، ويدعو إلى تفهم طبيعة المرحلة الراهنة وضرورة العمل المتواصل لتجاوزها.

ولفت المهندس محمود طاهر إلى أن الرئيس السيسي قدم رؤية استشرافية لمتطلبات الحفاظ على الأمن القومي، مؤكدًا أن الحروب لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تشمل جوانب اقتصادية ومعرفية، وأن حماية الأوطان تتطلب استراتيجيات شاملة تعتمد على الوعي والإرادة والثقة، مشددًا على أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق واضحة للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد طاهر تصريحاته أن الرسائل الإيجابية التي تضمنتها كلمة الرئيس السيسي، وتفاؤله بمستقبل مصر، تبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وتحفزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن، بجميع هياكله، يدعم رؤية القيادة السياسية ويعمل على ترجمتها إلى واقع ملموس، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.