تماثيل مقلدة.. حبس عصابة تنصب على راغبي اقتناء القطع الآثرية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس عصابة تنصب على راغبى إقتناء القطع الآثرية بالقاهرة 4 ايام.
 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب والإحتيال على راغبى إقتناء القطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بحيازة قطع أثرية


 

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالنصب والإحتيال على راغبى إقتناء القطع الأثرية والإستيلاء على أموالهم من خلال إرسال مقاطع فيديو لهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على صور لقطع مقلدة وإيهامهم بكونها أثرية ورغبتهم فى بيعها.


 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل (7 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (تمثال أثرى "مقلد" – فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض– 8 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") .. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.


 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .

